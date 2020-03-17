Во всем ищу плюсы: Регина Тодоренко поделилась грандиозными планам на время карантина

Регина Тодоренко – энергичная и неугомонная ведущая, которая привыкла одновременно делать множество дел и, и при этом все успевать. Она ведет несколько авторских проектов на YouTube и снимается в новом развлекательном шоу на ТВ. К слову, в эфирах звезда блистает в роскошных нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Но карантин, связанный с бушующим во всем мире коронавирусом, внес свои коррективы в планы Регины.

Так, ведущая пока не отказалась от съемок в передачах и старается не падать духом. Она опубликовала фото в майке трендового горчичного оттенка, на котором позирует с непривычной прической – две аккуратные косички, вплетенные по бокам.

"Буквально неделю назад беседовали с Доктором Комаровским по поводу вируса непонятного происхождения, который разбушевался на тот момент в 105 странах. Сегодня статистика на WHO.int изменилась. Уже 148 стран борются с неизвестной хворью. Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой "Регина+1", "Пятницу с Региной" и "Маска" - написала энергичная звезда, которая пока не собирается бросать любимую работу.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина сообщила, что во всем привыкла искать позитив, поэтому внезапно появившееся свободное время использует с толком.

"Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами. Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым, будто в ожидании апокалипсиса, мне становится немного не по себе. Школы закрыты, скопление более 50 человек запрещены (хорошо, что в моей команде ровно 50).Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Я даже решила записаться на онлайн курс в Стенфорд . Вот и пришло время заняться саморазвитием. Интернет всем нам в помощь. У вас уже есть планы на карантин? Дай Бог, чтоб все были здоровы!" - написала ведущая.

Поклонники Регины стали бурно обсуждать ее пост, но не оставили и саму звезду без комплиментов, сравнив ее с певицей Настей Каменских и актрисой Галь Гадот.

Чем то на NK похожа на этом фото

Такая красивая

Какая же вы классная и стильная! Всех благ вам и вашей семье!

Похожа на Галь Гадот тут

Регин, тебе 15

Скриншот комментариев

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