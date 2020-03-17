В усьому шукаю плюси: Регіна Тодоренко поділилася грандіозними планами на час карантину

Регіна Тодоренко – енергійна і невгамовна ведуча, яка звикла одночасно робити безліч справ, і все встигати. Вона веде кілька авторських проектів на YouTube і знімається у новому розважальному шоу на ТБ. До речі, в ефірах зірка блищить в розкішних вбраннях, які підкреслюють достоїнства її фігури. Але карантин, пов'язаний з поширенням в світі коронавірусом, вніс свої корективи в плани Регіни.

Так, ведуча поки не відмовилася від зйомок в передачах і намагається не падати духом. Вона опублікувала фото в майці трендового гірчичного відтінку, на якому позує з незвичною зачіскою – дві акуратні кіски, вплетені з боків.

"Буквально тиждень тому розмовляли з Доктором Комаровським з приводу вірусу незрозумілого походження, який розбушувався на той момент в 105 країнах. Сьогодні статистика на WHO.int змінилася. Вже 148 країн борються з невідомою хворобою. Ми намагаємося не падати духом і продовжуємо знімати невеликою командою "Регіна+1", "П'ятницю з Регіною" і "Маска" - написала енергійна зірка, яка поки що не збирається кидати улюблену роботу.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна повідомила, що у всьому звикла шукати позитив, тому вільний час, що раптово з'явилося, використовує з ладу.

"Дуже хочеться піддатися загальній істерії і кинутися в магазин за продуктами. Тим більше, посилаючись на ситуацію в штатах, де люди спустошували полиці у торговельних центрах, запасаючись всім необхідним, ніби в очікуванні апокаліпсису, мені стає трохи не по собі. Школи закриті, скупчення більш 50 чоловік заборонені (добре, що в моїй команді рівно 50).Але у всьому потрібно шукати плюси. Під час карантину є можливість подивитися кілометри фільмів, прочитати тонни книг і виконати те, що постійно залишаєш на завтра. Я навіть вирішила записатися на онлайн курс в Стенфорд . Ось і прийшов час зайнятися саморозвитком. Інтернет всім нам в допомогу. У вас вже є плани на карантин? Дай Бог, щоб усі були здорові!" - написала ведуча.

Шанувальники Регіни стали бурхливо обговорювати її пост, але не залишили і саму зірку без компліментів, порівнявши її зі співачкою Настею Каменських і актрисою Галь Гадот.

Ніж на NK схожа на цьому фото

Така красива

Яка ж ви класна і стильна! Всіх благ вам і вашій родині!

Схожа на Галь Гадот тут

Регин, тобі 15

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали насичений вікенд в Санкт-Петербурзі, де провели незабутній час з друзями.