"Донецк, Луганск, море": актер "Квартала 95" обратился к украинцам с эмоциональной речью

Видео: Поздравление с Новым годом от звезды "Квартала 95" Александра Пикалова (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Плох тот артист, который отмечает Новый год не на работе, убежден знаменитый украинский актер и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Он, Валерий Жидков и все их коллеги по "Кварталу" новогоднюю ночь встретят на работе, как и много лет подряд.

Об этом Александр Пикалов рассказал в комментарии для RBC-Lite. Актер поделился планами на 2019-й год и поздравил украинцев с праздниками в перерыве между записью новогоднего "Квартала", который уже совсем скоро украинцы увидят в эфире телеканала "1+1" 31 декабря.

В новогоднюю ночь – только работа

Уже много лет подряд команда "Квартала 95" проводит Новый год на работе. Для артистов это всегда "горячая" пора, во время которой график выступлений плотно расписан. Обычно они отдыхают уже позже, когда после шумных праздников пройдет несколько дней или недель.

В комментарии RBC-Lite Александр Пикалов признался, что для него важнее Рождество, чем Новый год. В целом он положительно относится ко всем праздникам, которые активно отмечают в Украине.

Фото: Александр Пикалов (kvartal95.com)

А вот новогоднюю ночь актер уже давно воспринимает как сугубо рабочий процесс, а не день, когда нужно куда-то ехать на отдых или проводить время дома.

"Плох тот артист, что отмечает Новый год не на работе", - комментирует актер.

Он признался, что для него важно и католическое Рождество 25 декабря, которое в этом году сделали выходным днем, и Рождество с православными традициями 7 января.

"Я же настоящий украинец! Праздники – ну как же праздники не праздновать!" – говорит он.

"Без смеха, без улыбок, не будет ничего!"

Впрочем, даже после Нового года "Квартал 95" продолжит активно работать.

Александр Пикалов напомнил, что 3 января студия в полном составе поедет на фестиваль "Весело", который будет проходить на польском горнолыжном курорте Арламув. Для этого актеры уже готовят свои как новые, так и лучшие номера, что уже давно запомнились зрителям.

"Будем работать, работать и еще раз работать! А потом – неделя отдыха. После недели отдыха мы снова приступим к работе. В частности, к написанию шуток "Женского Квартала". Это мое любимое юмористическое шоу. Да и в общем работа у нас очень хорошая!" - поделился актер.

Что Александр Пикалов желает украинцам в Новом 2019 году?

"Украинцам все желают мира. Я тоже желаю мира, но через победу. Согласия, счастья и больше улыбок. Потому что так страшновато немножко сейчас. Но все будет хорошо! Только смеяться! Потому что без смеха, без шуток, без улыбок, не будет ничего", - говорит актер.

"Не надо надеяться, надо жить!"

В 2018-м году у "Квартала" была масса успешных проектов. В частности, запустился "Женский Квартал", шутки к которому пишет в том числе и сам Пикалов. Также активно проходили съемки юмористического шоу "Лига Смеха".

Но на вопрос о том, каким был 2018-й год для Александра Пикалова и "Квартала 95", актер в первую очередь вспомнил события, которые всколыхнули всю страну.

К сожалению, в стране до сих пор идет война, а Россия захватила украинские корабли в Азовском море. Поэтому, по словам актера, год был сложный. Но завершить пожелания он решил на позитивной ноте.

"Но будем жить! Не надо надеяться, надо жить! Всех с Новым годом!" - подчеркнул актер.

Напомним, ранее певица Настя Каменских поздравила украинцев с Новым годом.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты Украины.

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