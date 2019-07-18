Время не властно: 61-летняя Шэрон Стоун восхитила стройностью и молодостью

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса блистает на светском ивенте в Лос-Анджелесе

Шэрон Стоун нечасто радует поклонников новыми фото с своем микроблоге. Зато каждый из них становится настоящей сенсацией. Несколько часов назад знаменитая актриса подтвердила свое звание секс-символа Голливуда на все времена. 61-летняя актриса примерила роскошный белый костюм: брюки-клеш с высокой посадкой и укороченную свободную блузу. Такой ансамбль сделал ее фигуру просто безупречной.

На плечо она накинула легкий розовый шарф, образ дополнили также ярко-розовая сумочка на золотистой цепочке, массивные серьги и браслеты. Шэрон сделала легкий макияж, благодаря которому ее лицо просто засияло. Впрочем, озарила его и беззаботная роскошная улыбка знаменитой красавицы.

Новое фото Шэрон (фото: instagram.com/sharonstone)

По всей видимости, фото Стоун сделала перед самым выходом. Фото она подписала коротко: "Лето". Подробностей своего пребывания она не раскрыла. Но позже стало известно, что она отправилась на торжественное мероприятие Women's Brain Health Initiative. Этот проект создан с целью помочь женщинам, которые пострадали от заболеваний мозга. Напомним, сама Шэрон в 2001-м году перенесла внутримозговое кровоизлияние. После этого она долго восстанавливалась и полностью поменяла режим. Теперь знаменитая актриса много внимания уделяет питанию и образу жизни в целом и готова делиться с окружающими. На вечере она выступила с приветственной речью.

Актриса часто участвует в откровенных съемках (фото: instagram.com/sharonstone)

Помимо Шэрон, на ивенте блистали и другие знаменитости. На роскошном вечере отметились Энди Макдауэлл, Румер Уиллис, Джейн Сеймур и многие другие. Но главной звездой, безусловно, стала Стоун. Стройность и молодой вид актрисы буквально взорвали сеть. Подписчики не устают восхищаться. Больше всего их очаровал внешний вид актрисы, которой в марте исполнился 61 год. Они оставили массу приятных комментариев, называя ее самой красивой женщиной в мире, которая сумела "остановить время". Что ж, Шэрон их вполне заслуживает!