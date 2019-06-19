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Делай, что нравится: 61-летняя Шэрон Стоун взорвала сеть зажигательными танцами в нижнем белье

Lite » Красота 19.06.2019 - 20:27
Делай, что нравится: 61-летняя Шэрон Стоун взорвала сеть зажигательными танцами в нижнем белье
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Актриса приняла участие в съемках для мужского глянца

Шэрон Стоун в свои 60 с лишним регулярно снимается для мужских глянцевых изданий. Несколько месяцев назад она представила откровенную съемку в духе "Основного инстинкта" для Vogue Portugal. Актриса продемонстрировала сове роскошное тело, над которым время явно не властно. Правда, многие поклонники возмущались, что с ретушью фото издание явно перестаралось, и актриса в свои годы не может выглядеть так свежо и молодо.

Делай, что нравится: 61-летняя Шэрон Стоун взорвала сеть зажигательными танцами в нижнем белье

Шэрон в съемке для Vogue Portugal (фото: instagram.com/sharonstone) 

Что ж, Шэрон подготовила ответ. На своей странице в Instagram признанный секс-символ Голливуда выложила короткий ролик. Актриса танцует посреди комнаты, плавно двигаясь под музыку и явно наслаждаясь процессом. Наряд ее достаточно откровенный: нижнее черное белье, черная рубашка и высокие лаковые сапоги. Дополняет картину стильная, слегка растрепанная укладка и легкий макияж. В видео звезда отлично показала: она находится в прекрасной форме и чувствует себя молодой и полной сил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Стоун "зажгла" всю сеть (видео: instagram.com/sharonstone) 

"Делай то, что тебе нравится, но делай это каждый день. Я люблю танцевать, и я танцую со всей отдачей", – написала Шэрон. А также отметила всех мастеров, которые работали над ее образом. По всей видимости, команда готовит новую съемку для итальянского мужского глянцевого журнала GQ Italia – именно его она отметила в посте.

Делай, что нравится: 61-летняя Шэрон Стоун взорвала сеть зажигательными танцами в нижнем бельеПравильное питание, никаких строгих запретов и много спорта – вот и весь секрет красоты и молодости Шэрон (фото: instagram.com/sharonstone) 

Сама Стоун как-то призналась, что, чем старше становится, тем увереннее себя чувствует. Что же делает Шэрон, чтобы выглядеть столь прекрасно в зрелом возрасте? Все просто! Красавица не забывает про регулярное увлажнение, питание и защиту кожи от ультрафиолетовых лучей. Старается есть только необработанную пищу, не употребляет кофеин и очень редко пьет алкоголь. А еще в многочисленных интервью она рассказывает, что обожает заниматься йогой, плаванием, пилатесом, часто гуляет и, конечно же, танцует! В чем и смогли убедиться все поклонники красавицы.

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