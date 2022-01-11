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Время для семьи: Осадчая, Ребрик, Сумская и другие звезды на трогательных фото с родными

Автор: Ольга Турчаникова

Череда зимних праздников считается временем для семьи и друзей. И звезды шоу-бизнеса следуют этой традиции. Бурная концертная и творческая деятельность отодвигается на второй план. А веселые игры, прогулки и путешествия с семьей выходят на первый.

Согласитесь, редко когда увидишь в Instagam знаменитостей столько теплых фото с родными и близкими. Мы собрали самые красочные и атмосферные!

Даже самые скрытные звезды шоу-бизнеса в этот период не могут удержаться, чтобы не показать фолловерам свой зимний досуг с родными. Снимки возле елки, на ярмарках, дома и в путешествиях этого периода наполнены особой атмосферой и волшебством. Согласны?

Светлана Лобода с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями (фото: instagram.com/monatik_official)

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Маша Ефросинина с мужем и детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Ольга Сумская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/olgasumska)

Григорий Решетник с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

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А еще – какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022.

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