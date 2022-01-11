Время для семьи: Осадчая, Ребрик, Сумская и другие звезды на трогательных фото с родными

Череда зимних праздников считается временем для семьи и друзей. И звезды шоу-бизнеса следуют этой традиции. Бурная концертная и творческая деятельность отодвигается на второй план. А веселые игры, прогулки и путешествия с семьей выходят на первый.
Согласитесь, редко когда увидишь в Instagam знаменитостей столько теплых фото с родными и близкими. Мы собрали самые красочные и атмосферные!
Даже самые скрытные звезды шоу-бизнеса в этот период не могут удержаться, чтобы не показать фолловерам свой зимний досуг с родными. Снимки возле елки, на ярмарках, дома и в путешествиях этого периода наполнены особой атмосферой и волшебством. Согласны?
Светлана Лобода с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Дмитрий Монатик с женой и сыновьями (фото: instagram.com/monatik_official)
Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/kosadcha)
Маша Ефросинина с мужем и детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Ольга Сумская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)
Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/olgasumska)
Григорий Решетник с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)
Также читайте интервью Алексея Нагрудного о личной жизни, отношениях и работе.