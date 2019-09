"Время пролетело": Катя Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летием

Катя Осадчая, которая является бессменной ведущей передачи "Светская жизнь" решила трогательно поздравить своего сына Илью с днем рождения. Мальчику исполнилось 17 лет. Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с ребенком, на которому ему 10 лет. Очевидно, семья устроила пикник и на фотографии сын дает Катерине отведать арбуз. Осадчая при этом обольстительно улыбается.

"Фото согласованное именинником. Этой фотографии лет 7 и с тех пор время пролетело очень быстро. Сегодня Илье 17 и в это даже трудно верится. Сын, будь целеустремленным и просто счастливым! Я себя в этом возрасте очень хорошо помню, я уже год, как работала в Париже моделью и скучала по дому, я понимала, чего хочу, но не все получалось. Илья, пусть в твоей жизни все получается легче, а трудности преодолеваются с легкостью! Люблю тебя to the moon and back!" - написала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая с сыном Ильей (instagram.com/kosadcha)

В комментариях пользователи поздравляют сына ведущей и желают ему всего самого хорошего.

З днем народження сина! Дійсно дуже на Вас схожий. Нехай буде здоровий, всього іншого досягне) з такою мамою приклад гарний).

Я його ще маленьким пам’ятаю, гуляв з ним на Трухановом.

Что?У Кати есть еще один мальчик? Вау! З Днем Народження!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)