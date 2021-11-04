Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности

Тина Кароль известна узнаваемым имиджем: за годы работы артистка не меняла кардинально цвет волос и прическу.

А эксперименты с гардеробом всегда в рамках ее привычного стиля.

Для клипов и выступлений звезда может примерить необычный лук, но всегда возвращается к своему образу. И кажется, за это ее и любят фанаты.

Предлагаем сравнить фото звезды сегодня и много лет назад.

Тина Кароль 15 лет назад (фото: vk.com/tinakarol)

Согласитесь, что Тина Кароль 15 лет назад выглядела так же хорошо, как и сегодня.

Хотя многие ее фанаты утверждают: сейчас певица еще более красивая и стильная!

Тина Кароль сегодня (фото: vk.com/tinakarol)