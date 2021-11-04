UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности

Автор: Артем Горовенко

Тина Кароль - не только одна из самых талантливых, но и одна самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса.

Блондинка с миловидным лицом и роскошной фигурой завоевала сердца фанатов раз и навсегда.

С тех пор как Тина Кароль вышла на сцену конкурса "Новая волна", прошло 16 лет. Но фанаты уверены: артистка за это время изменилась только в лучшую сторону. Не верите? Убедитесь сами, полистав архивные фото звезды в материале Lite ниже.

Тина Кароль известна узнаваемым имиджем: за годы работы артистка не меняла кардинально цвет волос и прическу.

А эксперименты с гардеробом всегда в рамках ее привычного стиля.

Для клипов и выступлений звезда может примерить необычный лук, но всегда возвращается к своему образу. И кажется, за это ее и любят фанаты.

Предлагаем сравнить фото звезды сегодня и много лет назад.

Тина Кароль 15 лет назад (фото: vk.com/tinakarol)

Согласитесь, что Тина Кароль 15 лет назад выглядела так же хорошо, как и сегодня.

Хотя многие ее фанаты утверждают: сейчас певица еще более красивая и стильная!

Тина Кароль сегодня (фото: vk.com/tinakarol)

Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила поклонников новой пикантной фотосессией.

Читайте LITE в Google News
Тина КарольШоу-бизнесМодные тренды