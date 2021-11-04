Час над нею не владний: Тіна Кароль на унікальних фото 15-річної давності

Тіна Кароль відома іміджем: за роки роботи артистка не змінювала кардинально колір волосся і зачіску.

А експерименти із гардеробом завжди в рамках її звичного стилю.

Для кліпів та виступів зірка може приміряти незвичайний лук, але завжди повертається до свого образу. І здається, за це її люблять фанати.

Пропонуємо порівняти фото зірки сьогодні та багато років тому.

Тіна Кароль 15 років тому (фото: vk.com/tinakarol)

Погодьтеся, що Тіна Кароль 15 років тому виглядала так же добре, як і сьогодні.

Хоча багато її фанатів стверджують: зараз співачка ще більш красива і стильна!

Тіна Кароль сьогодні (фото: vk.com/tinakarol)