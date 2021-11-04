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Час над нею не владний: Тіна Кароль на унікальних фото 15-річної давності

Автор: Артем Горовенко

Тіна Кароль - не тільки одна з найталановитіших, але і одна найбільш красивих жінок українського шоу-бізнесу.

Блондинка з миловидним обличчям і розкішною фігурою завоювала серця фанатів раз і назавжди.

Відтоді як Тіна Кароль вийшла на сцену "Нової хвилі", минуло 16 років. Але фанати впевнені: артистка за цей час змінилася тільки в кращу сторону. Не вірите? Переконайтеся самі, погортавши архівні фото зірки у матеріалі Lite нижче.

Тіна Кароль відома іміджем: за роки роботи артистка не змінювала кардинально колір волосся і зачіску.

А експерименти із гардеробом завжди в рамках її звичного стилю.

Для кліпів та виступів зірка може приміряти незвичайний лук, але завжди повертається до свого образу. І здається, за це її люблять фанати.

Пропонуємо порівняти фото зірки сьогодні та багато років тому.

Тіна Кароль 15 років тому (фото: vk.com/tinakarol)

Погодьтеся, що Тіна Кароль 15 років тому виглядала так же добре, як і сьогодні.

Хоча багато її фанатів стверджують: зараз співачка ще більш красива і стильна!

Тіна Кароль сьогодні (фото: vk.com/tinakarol)

Раніше ми писали, що Тіна Кароль розбурхала шанувальників новою пікантною фотосесією.

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