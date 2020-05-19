С возрастом только лучше: 57-летняя Деми Мур покорила сеть неувядающей красотой

Деми Мур – еще один пример знаменитости, которые с годами становится только красивее. 57-летняя актриса часто радует поклонников забавными фото в непринужденной домашней обстановке. Но когда она показывает профессиональные съемки для глянца, сеть просто сходит с ума. Несколько часов назад на странице популярной голливудской актрисы появилась галерея снимков для испанского Vogue. Деми позирует в стильном образе, который составили белая рубашка и черный костюм, а также круглая шляпа. «Готова к предстоящей неделе», – написала звезда. А поклонники принялись хвалить красоту и «вечную молодость» актрисы.

Деми Мур для Vogue (фото: instagram.com/demimoore)

Ты, как вино: с возрастом становишься только лучше

Очень, очень, очень, очень хороша

Выглядишь просто невероятно. С добрым утром тебя, Деми

Икона

Дайте мне определение идола. Идол – равно Деми Мур

Прекрасна

Оглушающая

Так прекрасна

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/demimoore)

Напомним, в этой съемке Деми примерила массу стильных образов в классическом стиле, продемонстрировав свою стройную фигуру. Также звезда любит шокировать всех роскошным телом, блистая на светских ивентах. Один из недавних выходов красавицы – на вечеринке, устроенной американским Harper's BAZAAR в Париже. Мероприятие, посвященное открытию выставки Harper's Bazaar: First in Fashion, проходило в Museé des Arts Décoratifs.

Деми выбрала для тусовки бледно-розовое платье из кутюрной коллекции в пол с пышной юбкой и сеткой на оголенных плечах и груди от Dior. Дополнили образ крупная подвеска и кольцо от BVLGARI. А удачным завершением стал макияж от популярной звездной визажистки Никки Вольф, а также необычная прическа, выполненная стилистом по волосам Ренато Кампора: плетение с длинной косой. Экс-супруга Брюса Уиллиса «зажигала» на танцполе в компании креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли, в который раз доказав, что годы не властны над ней. Браво, Деми!