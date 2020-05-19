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З віком тільки краща: 57-річна Демі Мур підкорила мережу нев'янучою красою

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Актриса блищить в новій фотосесії

Демі Мур – ще один приклад знаменитості, що з роками стає тільки красивіше. 57-річна актриса часто радує шанувальників кумедними фото в невимушеній домашній обстановці. Але коли вона показує професійні зйомки для глянцю, мережа просто сходить з розуму. Кілька годин тому на сторінці популярної голлівудської актриси з'явилася галерея знімків для іспанського Vogue. Демі позує в стильному образі, який склали біла сорочка й чорний костюм, а також круглий капелюх. «Готова до майбутнього тижня», – написала зірка. А шанувальники почали хвалити красу і «вічну молодість» актриси.

Демі Мур для Vogue (фото: instagram.com/demimoore)

  • Ти, як вино: з віком стаєш тільки кращою
  • Дуже, дуже, дуже, дуже гарна
  • Виглядаєш просто неймовірно. З добрим ранком тебе, Демі
  • Ікона
  • Дайте мені визначення ідола. Ідол – дорівнює Демі Мур
  • Прекрасна
  • Приголомшлива
  • Так прекрасна

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/demimoore)

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Нагадаємо, що в цій зйомці Демі приміряла масу стильних образів в класичному стилі, продемонструвавши свою струнку фігуру. Також зірка любить шокувати всіх розкішним тілом, виблискуючи на світських івентах. Один з недавніх виходів красуні – на вечірці, влаштованій американським Harper's BAZAAR в Парижі. Захід, присвячений відкриттю виставки Harper's Bazaar: First in Fashion, проходив в Museé des Arts Décoratifs.

Демі вибрала для тусовки блідо-рожеве плаття з кутюрної колекції в підлогу з пишною спідницею і сіткою на оголених плечах і грудях від Dior. Доповнили образ велика підвіска і кільце від BVLGARI. А вдалим завершенням став макіяж від популярної зоряної візажисток Ніккі Вольф, а також незвичайна зачіска, виконана стилістом по волоссю Ренато Кампора: плетіння з довгою косою. Екс-дружина Брюса Вілліса «запалювала» на танцполі в компанії креативного директора Valentino П'єрпаоло Піччолі, вкотре довівши, що роки не владні над нею. Браво, Демі!

Автор: Міла Іванова