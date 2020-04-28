В воздушном платье и коротких шортах: Лилия Ребрик засветила плоский животик и стройные ножки

Лилия Ребрик даже дома предпочитает выглядеть разнообразно и привлекательно. Она ценит не только удобство, но и стильный внешний вид, поэтому домашние луки звезды выглядят не просто комфортно, но и соблазнительно. Так, она уже показала весьма пикантное фото в шелковом коротком топе и кокетливых шортиках, позируя на ступеньках внутри загородного дома. Восторженные комплименты поклонников побудили звезду поделиться целой серией домашних образов, предложив выбрать подписчикам лучший из них.

Так, на первом фото Лилия запечатлена с пылесосом в руках. На ней – легкое цветастое платье с оборками из ажурного кружева на подоле и рукавах. Второй лук – уже знакомый пикантный атласный комплект, состоящий из шорт и топа. А третий образ – расслабленный и спортивный: черно-белый брючный костюм с кроссовками и лампасами на штанах.

"Обираємо найкращий "карантинолук". Хто ти на карантині? Який стиль ближче? Голосуйте: 1; 2; 3?" - поставила теледива сеть перед нелегким выбором.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Конечно же, вкусы и мнения поклонников разделились, но они были едины в одном – во всех образах Лилия прекрасна.

1, но на карантине надо быть разной. Красивая

2, просто супер

Однозначно сексапильний 2

2, Вы Супер Красавица

Ох уже ця посмішка. Завжди підіймаєте настрій , дякую за Ваш позитив та щирість

Завжди красунуня

Супер всі три

Мені 3. А взагалі, ви у всіх луках супер гарно виглядаєте

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Ранее Лилия Ребрик покорила "парижским шиком" в воздушном платье в нежных оттенках.