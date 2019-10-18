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Восторг и восхищение: Лилия Ребрик повторила знаменитый шпагат Ван Дамма

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Вместе с соведущим она поразила впечатляющей растяжкой

Лилия Ребрик не дает скучать своим поклонникам - телеведущая регулярно демонстрирует стильные и эффектные образы, а кроме того, умеет и заинтриговать! Так, на днях она поделилась снимком, на котором позировала в красивом свадебном платье, да еще и не одна...Впрочем, кадр оказался со съемок сериала "Великі вуйки", а в жизни артистка счастлива замужем за хореографом Андреем Диким, с которым они растят двух дочерей.

А на новых фото Лилия поразила ярким луком, а также впечатляющей растяжкой. Для утреннего эфира программы “Ранок з Україною” на телеканале “Україна” она выбрала белую футболку и кожаные брюки-кюлоты темно-зеленого цвета. Завершили стильный образ молочные туфли-лодочки и серое пальто.

Ребрик позировала на улице возле студии как одна, так и со своим соведущим Анатолием Анатоличем.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"На роботу- як на свято. А ви? Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті", - прокомментировала теледива.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

А на следующем кадре веселые ведущие решили креативно поздравить с днем рождения известного актера Жан-Клода Ван Дамма и повторить его знаменитый шпагат. Лилия опубликовала забавный коллаж, на котором показаны ее и Анатолича версии, а также неповторимый оригинал, на котором актер замер в шпагате между двух стульев.

Отметим, что Ребрик удалось неплохо повторить сложную позу - для этого она использовала два пуфика в студии. Анатолич же продемонстрировал свой вариант, уткнувшись лицом в пуф.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ван Дамм, которого мы заслужили", - тут же шутливо отозвался ведущий и участник Танцев со звездами 2019 Владимир Остапчук.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Однако другие подписчики по достоинству оценили попытку Лили и Анатолия.

  • Восторг и восхищение
  • Анатоліч, Ви сила
  • Абалдеть ! Очень круто! И очень смешно!
  • Лілічка- супер талановита і дуже-дуже позитивна, ну а сьогодні- так вона взагалі прохохотала всю передачу
  • Ну ви даєте :))) . Ох позитивчики :)
  • Ліля Ви як Ван Дамм
  • СУПЕР. Отдельно, Анатольевичу.
  • Це дуже смішно, реально
  • Лиля,вы супер. Анатолич-тоже креативен
  • Лилёчек, красоточка!
  • Супер
  • Анатолич вообще красавчик!!!
  • Ваші щоденні образи-це якась бомба! Все Вам до лиця!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик покорила роскошным образом в народном стиле. Ведущая появилась перед камерами в синем деловом костюме с юбкой-карандашом и кофточкой с баской.

Ранее Лилия Ребрик в роскошном наряде вышла в свет с мужем Андреем Диким.

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