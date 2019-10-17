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Пани на миллион: Лилия Ребрик покоряет роскошным образом в народном стиле

Lite » Мода 17.10.2019 - 14:13
Пани на миллион: Лилия Ребрик покоряет роскошным образом в народном стиле
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В студию к Ребрик и Анатоличу пришел Тарас Тополя

Лилия Ребрик - просто “кладезь” стильного вдохновения для своих поклонников. Украинская телеведущая буквально каждый день балует подписчиков яркими нарядами (а иногда даже несколько раз за день). Напомним, что Ребрик является телеведущей популярной программы “Ранок з Україною” на телеканале “Україна”. Именно в рамках прямых утренних эфиров Ребрик и показывает новые, никогда не повторяющиеся образы. Соведущим Лилии является шоу-мен Анатолий Анатолич, который недавно рассекретил свои заработки. Отметим, что Анатолич также является и блогером.

Что касается нового образа телеведущей, то на этот раз она отдала предпочтение народному стилю. Ребрик появилась перед камерами в деловом костюме с юбкой-карандашом и кофточкой с баской. Наряд - насыщенного синего цвета, декорирован он очень яркой вышивкой в виде красных крупных цветов и зеленых листочков. И на синем фоне вышивка смотрится очень контрастно.

Новый образ телеведущей дополняют лаковые закрытые туфли, также синего цвета. Особенно бросаются в глаза аксессуары - сережки-кисточки.

Пани на миллион: Лилия Ребрик покоряет роскошным образом в народном стиле

Пани на миллион: Лилия Ребрик покоряет роскошным образом в народном стиле

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

“Усміхніться! Продовжіть фразу: “Для мене усмішка- це....” - подписала новое фото телеведущей и также традиционно обратилась к поклонникам.

Кстати, эфир программы “Ранок з Україною” посетил Тарас Тополя - фронтмен группы “Антитела”. Сегодня украинская группа презентовала долгожданный клип на песню “Будет сын”, в котором снялась семья Тополи - певица Алеша с сыновьями. Кстати, в клипе присутствуют уникальные архивные кадры семьи Тополи.

Пани на миллион: Лилия Ребрик покоряет роскошным образом в народном стиле

Фото: instagram.com/ranok_ua

“Сьогодні в нашому ефірі гурт Antytila / Антитіла представив нову відеороботу! Хлопці екранізували найромантичнішу свою пісню “Буде син”. У відео використані ексклюзивні документальні кадри з сімейного архіву родини Тараса та Олени Тополі, які раніше не демонструвалися”, - говорится под новым фото на страничке передачи.

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала фото в свадебном платье. Артистка примерила свадебный наряд во время съемок сериала.

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