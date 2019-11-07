Восхитительная lady in red: Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи

Лилия Ребрик - настоящая икона стиля и пример для подражания для многих женщин. Телеведущая регулярно демонстрирует элегантные и женственные образы, а кроме того, призывает любить себя, уметь принимать комплименты и не забывать уделять время семье. И пока на дворе еще только ноябрь, она уже начала сниматься в новогодних программах.

Образ со съемок Новогодней ночи для канала "Украина" ведущая продемонстрировала на своей странице в Instagram, вызвав восхищение подписчиков. На фото Лилия запечатлена на улице возле студии, позируя на лестнице в роскошном красном платье с пышным подолом, одним оголенным плечом и разрезом спереди.

Дополняют эффектный лук туфли на шпильке, красивые макияж и прическа и массивные сережки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"На календарі - листопад, а ми знімаємо Новорічну ніч для каналу Україна. Так завжди до речі. Маю нагоду двічі відчути свято, відрепетирувати новорічний настрій. Буде багато зірок і яскраве шоу. #ladyinred", - прокомментировала яркие кадры Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети поспешили осыпать ее комплиментами, называя богиней и невероятной "леди в красном".

Неймовірна

Вы Супер женщина

Красивая!!! Платье вам очень идёт!!!

Красивое платье!

Найчарівніша жінка України

Богиня

Красивенная!

Шикарная!!!!

Красуня!!! Червоне вам пасує!

Неперевершена!

Ви неймовірна Красуня

Восхитительная lady in red

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик показала "дико красивую" старшую дочь в образе для Хеллоуина и с макияжем на лице.

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.