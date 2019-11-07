Чудова lady in red: Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі

Ведуча показала фото зі зйомок Новорічного вогника
Лілія Ребрик - справжня ікона стилю і приклад для наслідування для багатьох жінок. Телеведуча регулярно демонструє елегантні і жіночні образи, а крім того, закликає любити себе, вміти приймати компліменти і не забувати приділяти час сім'ї. І поки надворі ще тільки листопад, вона вже почала зніматися в новорічних програмах.
Образ зі зйомок Новорічної ночі для каналу "Україна" ведуча продемонструвала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплення підписників. На фото зображена Лілія на вулиці біля студії, позуючи на сходах у розкішному червоному платті з пишним подолом, одним оголеним плечем і розрізом спереду.
Доповнюють ефектний лук туфлі на шпильці, красиві макіяж і зачіска і масивні сережки.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"На календарі - листопад, а ми знімаємо Новорічну ніч для каналу Україна. Так завжди до речі. Маю нагоду двічі відчути свято, відрепетирувати новорічний настрій. Буде багато зірок і яскраве шоу. #ladyinred", - прокоментувала яскраві кадри Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі поспішили обсипати її компліментами, називаючи богинею і неймовірною "леді в червоному".
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
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