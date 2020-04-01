Восхитительна: Бритни Спирс блеснула аппетитной грудью в откровенном наряде

Бритни Спирс относится к тому типу звезд, которые на карантине не скучают. Певица взялась поддерживать своих фанатов, записывая им вдохновляющие ролики, писала обучающие посты по йоге и показывала, чем занимается в самоизоляции. Также 38-летняя звезда периодически радует фанатов весьма откровенными фото, где показывает свое спортивное тело. Так, Бритни любит примерять разнообразные наряды с акцентом на открытый живот, ноги и грудь.

Новое фото певицы (фото: instagram.com/britneyspears)

В этот раз звезда примерила белую блузу с открытыми плечами, которую к тому же спустила максимально низко, оголив пышную грудь. Под нее Спирс надела черный бюстгальтер с тонкими бретельками. Дополнили образ привычные бьюти-приемы певицы: чокер на шее, пышная укладка, а также выразительный макияж с растушеванной подводкой.

«Я проснулась, и мои волосы были сегодня вьющимися! Я была немного взволнована. Надеюсь, вы, ребята, замечательно проводите время со своими семьями и помните... Оставайтесь в безопасности, мои друзья!!!», – добавила Бритни подпись.

Фанаты принялись обсуждать новое фото певицы, которое, впрочем, оказалось не таким и новым. Комплименты и восторги, которые писали часть фолловеров, сменились недоумением. Так, фолловеры подметили, что снимок этот певица уже выкладывала в сеть накануне, но удалила.

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Комментарии к посту певицы (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Впрочем, Бритни не привыкать к нападкам фолловеров. А потому она никогда не реагирует на подобные комментарии. Даже напротив – певица призывает поклонников быть добрее друг к другу и уважать ее личное пространство.