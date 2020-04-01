Чарівна: Брітні Спірс блиснула апетитними грудьми у відвертому вбранні

Брітні Спірс відноситься до того типу зірок, які на карантині не нудьгують. Співачка взялася підтримувати своїх фанатів, записуючи їм надихаючі ролики, писала навчальні пости з йоги і показувала, чим займається в самоізоляції. Також 38-річна зірка періодично радує фанатів досить відвертими фото, де показує своє спортивне тіло. Так, Брітні любить приміряти різноманітні вбрання з акцентом на відкритий живіт, ноги і груди.

Нове фото співачки (фото: instagram.com/britneyspears)

Цього разу зірка приміряла білу блузу з відкритими плечима, яку до того ж спустила максимально низько, оголивши пишні груди. Під неї Спірс одягла чорний бюстгальтер з тонкими бретельками. Доповнили образ звичні б'юті-прийоми співачки: чокер на шиї, пишна укладка, а також виразний макіяж з розтушуваною підводкою.

«Я прокинулася, і моє волосся були сьогодні кучерявим! Я була трохи збентежена. Сподіваюся, ви, друзі, чудово проводите час зі своїми сім'ями і пам'ятайте... Залишайтесь у безпеці, мої друзі!!!», – додала Брітні підпис.

Фанати почали обговорювати нове фото співачки, яке, втім, виявилося не таким і новим. Компліменти та захоплення, які писали частина фоловерів, змінилися подивом. Так, фолловери помітили, що цей знімок співачка вже викладала в мережу напередодні, але видалила.

Чудова!

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Коментарі до посту співачки (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Втім, Брітні не звикати до нападок фоловерів. А тому вона ніколи не реагує на подібні коментарі. Навіть навпаки – співачка закликає шанувальників бути добрішими один до одного і поважати її особистий простір.