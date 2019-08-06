"Воплощение счастья": Настя Каменских очаровала красотой в пестром мини-платье

Настя Каменских продолжает покорять романтикой, а также новыми яркими образами со своего отпуска и одновременно продолжения медового месяца. Напомним, что ранее Потап откровенно признался, что свой медовый месяц они с Настей "не догуляли". После свадьбы звездная пара отправилась на пару недель в Турцию. Однако после сразу же были вынуждены вернуться в Украину на концерты. Но Потап пообещал своей возлюбленной, что обязательно исполнит ее мечту отдохнуть в Италии. И вот, Потап выполнил свое обещание!

Пара улетела в Италию на остров Сардиния. Кстати, улетели не сами, а с друзьями. А именно – с участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним (Позитив) и его женой Аней, которая также является лучшей подругой Каменских.

Интересно, что друзья также посетили и французский остров Корсика! Откуда Настя и опубликовала новые фото.

На ярких снимках певица позирует в лучах заходящего солнца. На Насте – короткое платье с запахом. На белом фоне видим пестрый принт из красных цветов. Образ Насти довершает уже знакомый плетеный рюкзак. На руках – массивные браслеты. Непослушные кудри распущенны.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В геометках к постам Каменских отметила город Бонифачо, расположенный на острове Корсика. Однако забавно, что снимки певица сопроводила хештегом - #miaitalia, что переводится как "моя Италия". В целом, Каменских, как всегда, немногословна.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

"Вот это женщина, просто шикарная"

"Всегда любо-мило смотреть на Анастасию"

"Яка ви красотка, я теж хочу бути такою"

"Отлично выглядишь, Настя!!"

"Солнышко"

"Ты воплощение счастья!"

"Какие красивые фото счастливой женщины!"

"Привет, Настя, ты замечательно выглядишь"

"Какая улыбка!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских в "хищном" бикини отдохнула на яхте. Певица показала новый купальник с трендовым анималистичным принтом. А также в очередной раз воспользовалась возможностью засветить аппетитные формы!

Также до этого романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии. И вновь Настя подобрала новый эффектный наряд. Певица позировала перед камерой в летнем воздушном платье небесного оттенка.