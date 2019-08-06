"Втілення щастя": Настя Каменських зачарувала красою в строкатій міні-сукні

Настя Каменських продовжує підкорювати романтикою, а також новими яскравими образами зі своєї відпустки і одночасно продовження медового місяця. Нагадаємо, що раніше Потап відверто зізнався, що свій медовий місяць вони з Настею "не догуляли". Після весілля зоряна пара вирушила на пару тижнів в Туреччину. Однак після відразу ж були змушені повернутися в Україну на концерти. Але Потап пообіцяв своїй коханій, що обов'язково виконає її мрію відпочити в Італії. І ось, Потап виконав свою обіцянку!

Пара полетіла в Італію на острів Сардинія. До речі, відлетіли не самі, а з друзями. А саме – з учасником групи "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім (Позитив) і його дружиною Анею, яка також є найкращою подругою Каменських.

Цікаво, що друзі також відвідали і французький острів Корсика! Звідки Настя і опублікувала нові фото.

На яскравих знімках співачка позує у променях призахідного сонця. На Насті – коротке плаття з запахом. На білому тлі бачимо строкатий принт з червоних квітів. Образ Насті довершує вже знайомий плетений рюкзак. На руках – масивні браслети. Неслухняні кучері розпущені.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

У геомітках до постів Каменських зазначила місто Боніфачо, розташоване на острові Корсика. Однак цікаво, що знімки співачка супроводила хештегом - #miaitalia, що перекладається як "моя Італія". В цілому, Каменських, як завжди, небагатослівна.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

"Ось це жінка, просто шикарна"

"Завжди любо-мило дивитися на Анастасію"

"Яка ви красуня, я теж хочу бути такою"

"Відмінно виглядаєш, Настя!!"

"Сонечко"

"Ти втілення щастя!"

"Які гарні фото щасливої жінки!"

"Привіт, Настя, ти чудово виглядаєш"

"Яка усмішка!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських у "хижому" бікіні відпочила на яхті. Співачка показала новий купальник з трендовим анімалістичним принтом. А також в черговий раз скористалася можливістю засвітити апетитні форми!

Також до цього романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії. І знову Настя підібрала новий ефектний наряд. Співачка позувала перед камерою в літньому повітряному платті небесного відтінку.