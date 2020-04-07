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Вообще не изменилась: Тина Кароль растрогала архивным фото с бабушкой и дедушкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 13:05
Вообще не изменилась: Тина Кароль растрогала архивным фото с бабушкой и дедушкой
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль пришли в восторг от ее нового фото

Тина Кароль также решила поддаться “тренду ностальгии”. Украинская певица остается дома на карантине. К своей звездной маме также прилетел 11-летний Вениамин — мальчик учится в одной из частных школ в Великобритании. И похоже, что мама с сыном на домашней самоизоляции не скучают. Кароль тренируется буквально каждый день, мотивируя поклонников короткими видео-фрагментами тренировок. Сын певицы не забрасывает учебу и продолжает получать знания в онлайн-режиме. Также у певицы появилось время взяться за самообразование, свой дом и хозяйство. Не так давно Тина хвасталась, как сын помогает ей высаживать магнолии в просторном дворе-саду возле частного дома. И кажется, что освободившееся время Кароль в том числе решила посвятить просмотру семейных архивов.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке певица поделилась архивным домашним фото, позируя в кругу самых близких. При этом снимок был сделан, когда Тине было лет 6.

Вообще не изменилась: Тина Кароль растрогала архивным фото с бабушкой и дедушкой

Фото: instagram.com/tina_karol

На фото маленькая Тина стоит рядом со старшим братом Стасом. А также своими бабушкой и дедушкой. На девчушке — красное платье по колена со строгим воротником. Длинные светлые волосы заплетены в два хвостика, торчащих по бокам и украшенных пышными белыми бантами.

Вообще не изменилась: Тина Кароль растрогала архивным фото с бабушкой и дедушкой

Фото: instagram.com/tina_karol

Забавно, что Тина обрезала себя на этом фото и оставила подпись “Я до того, как потрясла этот мир”. На снимке и правда Тина запечатлена с “коварным” выражением лица. Словно она что-то замышляет. Также соответствующий кадр был опубликован на фан-страничке Кароль в сети instagram.

Многомиллионная армия поклонников Тины тут же принялась комментировать этот уникальный кадр. Многие отметили, что по фото сразу же видно — перед вами будущая звезда.

  • “Не изменилась. Как была пупсом так и осталась. Красотулька”
  • “Ось видно відразу, що артистка стоїть”
  • “Не изменилась))”
  • “Так само бачити зірку”
  • “Строгий взгляд бабушки и добрые глаза дедушки”
  • “Ну так бриллиант он же с рождения им и есть.... неперевершена”
  • “Тиночка - супер Яркая красавица”
  • “Моя любимая красавица!!! Даже не изменилась! Все такая же красотуля!!”
  • “Какая она милашка”
  • “Какая маленькая, вообще не изменилась”
  • “Какая малышка”

Вообще не изменилась: Тина Кароль растрогала архивным фото с бабушкой и дедушкой

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль и Дан Балан устроили ласки и страстные танцы на Голосе страны – 10.

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