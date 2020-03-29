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Идеальная растяжка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне впечатляет гибкостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.03.2020 - 09:45
Идеальная растяжка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне впечатляет гибкостью
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица регулярно занимается спортом на карантине

Тина Кароль проводит время на карантине в компании любимого и единственного сыночка Вениамина, который примчался к маме прямиком из Лондона. Певица, наконец-то, получила возможность уделить время общению с мальчиком и признается, что надеется с его помощью подтянуть английский, а его, в свою очередь, приобщить к музыке. Мама и сын проводят досуг активно и весело: катаются на велосипедах, готовят вместе ужин, читают в аду, а трудолюбивый Веня даже успел посадить свое первое дерево возле дома. Тина не забывает на карантине и о спорте – занятия пилатесом, стретчингом и йогой - это ее обязательная программа для поддержания себя в идеальной форме.

Певица публикует видео своих тренировок в Instastories, а ее фан-группы - размещают на собственных страничка в соцсети. Так, в свежем ролике Тина запечатлена в черном облегающем комбинезоне для йоги, который не стесняет движения и обеспечивает комфорт во время занятий спортом. Артистка демонстрирует гибкость и растяжку, выполняя серию упражнений.

Видео: Тина Кароль занимается спортом (instagram.com/tinakarol_fantina)

Также Тина любит тренировки со скакалкой, чередуя их с отжиманиями от пола. Скакалка – идеальный инструмент для поддержания стройности. Такие упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают координацию и выносливость, ускоряют метаболизм, и даже после окончания тренировки калории продолжают сжигаться, а во время их выполнения прорабатываются практически все группы мышц.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль в бордовом облегающем комбинезоне с прозрачными вставками спереди замотивировала поклонников вдохновляющей речью и активным началом дня.

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