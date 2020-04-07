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Взагалі не змінилася: Тіна Кароль зворушила архівним фото з бабусею і дідусем

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 13:05
Взагалі не змінилася: Тіна Кароль зворушила архівним фото з бабусею і дідусем
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль прийшли в захват від її нового фото

Тіна Кароль також вирішила піддатися "тренду ностальгії". Українська співачка залишається вдома на карантині. До своєї зіркової мами також прилетів 11-річний Веніамін — хлопчик навчається в одній із приватних шкіл у Великобританії. І схоже, що мама з сином на домашній самоізоляції не нудьгують. Кароль тренується буквально кожен день, мотивуючи шанувальників короткими відео-фрагментами тренувань. Син співачки не закидає навчання і продовжує отримувати знання в онлайн-режимі. Також у співачки з'явився час взятися за самоосвіту, свій будинок і господарство. Не так давно Тіна хвалилася, як син допомагає їй висаджувати магнолії у просторому дворі-саду біля приватного будинку. І здається, що час Кароль у тому числі вирішила присвятити перегляду сімейних архівів.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці співачка поділилася архівним домашнім фото, позуючи в колі близьких. При цьому знімок був зроблений, коли Тіні було десь 6 років.

Взагалі не змінилася: Тіна Кароль зворушила архівним фото з бабусею і дідусем

Фото: instagram.com/tina_karol

На фото маленька Тіна стоїть поруч зі старшим братом Стасом. А також своїми бабусею та дідусем. На дівчинці — червоне плаття по коліна зі строгим коміром. Довге світле волосся заплетене в два хвостики, що стирчать з боків і прикрашених пишними білими бантами.

Взагалі не змінилася: Тіна Кароль зворушила архівним фото з бабусею і дідусем

Фото: instagram.com/tina_karol

Цікаво, що Тіна обрізала себе на цьому фото і залишила підпис "Я до того, як потрясла світ". На знімку і правда Тіна зображена з "підступним" виразом обличчя. Ніби вона щось замишляє. Також відповідний кадр був опублікований на фан-сторінці Кароль в мережі instagram.

Багатомільйонна армія шанувальників Тіни тут же почала коментувати цей унікальний кадр. Багато відзначили, що по фото одразу ж видно — перед вами майбутня зірка.

  • “Не змінилася. Як була пупсом так і залишилася. Красотулька"
  • "Ось видно відразу, що артистка стоїть"
  • "Не змінилася))"
  • "Так само бачу зірку"
  • "Суворий погляд бабусі і добрі очі дідуся"
  • “Ну так діамант він же їм з народження і є.... неперевершена"
  • "Тіночка - супер Яскрава красуня"
  • “Моя улюблена красуня!!! Навіть не змінилася! Все така ж красотуля!!"
  • "Яка вона милашка"
  • "Яка маленька, взагалі не змінилася"
  • "Яке малятко"

Взагалі не змінилася: Тіна Кароль зворушила архівним фото з бабусею і дідусем

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль та Дан Балан влаштували пристрасні танці на Голосі країни – 10.

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