Волшебство любви: Настя Каменских показала архивные фото секретной свадьбы в США

Настя Каменских не смогла утаить большую тайну – певица проговорилась о том, что расписалась с Потапом за два года до церемонии в Киеве, и произошло это в Лас-Вегасе, причем спонтанно. У артистки было три часа, чтобы найти наряд для росписи в ближайшем бутике, а у алтаря молодоженов уже ждал пастор. После откровений Настя решила показать архивные фото из семейного альбома, сделанные во время американской свадьбы пары.

На Насте – длинное простое белое платье А-силуэта и черные эспадрильи на платформе с белым цветком, в руках она держит аккуратный нежный букет. Потап одет более демократично – серый легкий пиджак и белоснежные шорты.

"Он просто пришел и сказал: "У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию". Это было для меня такой неожиданностью! И, признаюсь вам, воспоминания об "I do" из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце. Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе", - поделилась теплыми воспоминаниями певица.

Настя Каменских поделилась сачтливыми свадебными фото из семейного альбома (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники принялись восхищаться парой и делиться своими впечатлениями от их тайного торжества.

Это очень круто и потрясно, такие моменты бесценны

Яка ви чудова пара. Щастя вам та діточок

Вы просто космос

Идеально

Как романтично

Не важно где, а важно с кем. Живите долго и счастливо

Классные, когда так внезапно что-то получается, это круче всего! Берегите друг друга

Такие счастливые, такие искренние и настоящие

Какие вы счастливые

Это очень романтично и точно останется приятным и незабываемым воспоминанием о котором будете рассказывать детишкам

Как романтично, необычно и приятно

Волшебство любви

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Ранее Настя Каменских душевно поздравила мужа с получением почетного звания Заслуженного артиста Украины.