Чари кохання: Настя Каменських показала архівні фото секретного весілля в США

Настя Каменських не змогла приховати велику таємницю – співачка обмовилася про те, що розписалася з Потапом за два роки до церемонії в Києві, і сталося це в Лас-Вегасі, причому спонтанно. У артистки було три години, щоб знайти нвбрння для розпису в найближчому бутіку, а біля вівтаря молодят вже чекав пастор. Після одкровень Настя вирішила показати архівні фото з сімейного альбому, зроблені під час американського весілля пари.

На Насті – довге просте біле плаття А-силуету і чорні еспадрільї на платформі з білою квіткою, в руках вона тримає акуратний ніжний букет. Потап одягнений більш демократично – сірий легкий піджак і білосніжні шорти.

"Він просто прийшов і сказав: "У тебе є три години, щоб зібратися на церемонію". Це було для мене такою несподіванкою! І, зізнаюся вам, спогади про "I do" з наших вуст, пошук білого плаття в шопінг-молл і кілець завжди будуть викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце. Зараз ми кожен раз жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велика елегантна і вишукана весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскрава, оригінальна, спонтанна, і дуже романтична - весілля-сюрприз у Вегасі", - поділилася теплими спогадами співачка.

Настя Каменських поділилася сачтливыми весільними фото з сімейного альбому (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали захоплюватися парою і ділитися своїми враженнями від їх таємної урочистості.

Це дуже круто і потрясно, такі моменти безцінні

Яка ви чудова пара. Щастя вам та діточок

Ви просто космос

Ідеально

Як романтично

Не важливо де, головне з ким. Живіть довго і щасливо

Класні, коли так раптово щось виходить, це крутіше за все! Бережіть один одного

Такі щасливі, такі щирі і справжні

Які ви щасливі

Це дуже романтично і точно залишиться приємним і незабутнім спогадом про якому будете розповідати діткам

Як романтично, незвично і приємно

Чари кохання

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських душевно привітала чоловіка з отриманням почесного звання Заслуженого артиста України.