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Чари кохання: Настя Каменських показала архівні фото секретного весілля в США

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Співачка розповіла деталі розпису з чоловіком в США

Настя Каменських не змогла приховати велику таємницю – співачка обмовилася про те, що розписалася з Потапом за два роки до церемонії в Києві, і сталося це в Лас-Вегасі, причому спонтанно. У артистки було три години, щоб знайти нвбрння для розпису в найближчому бутіку, а біля вівтаря молодят вже чекав пастор. Після одкровень Настя вирішила показати архівні фото з сімейного альбому, зроблені під час американського весілля пари.

На Насті – довге просте біле плаття А-силуету і чорні еспадрільї на платформі з білою квіткою, в руках вона тримає акуратний ніжний букет. Потап одягнений більш демократично – сірий легкий піджак і білосніжні шорти.

"Він просто прийшов і сказав: "У тебе є три години, щоб зібратися на церемонію". Це було для мене такою несподіванкою! І, зізнаюся вам, спогади про "I do" з наших вуст, пошук білого плаття в шопінг-молл і кілець завжди будуть викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце. Зараз ми кожен раз жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велика елегантна і вишукана весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскрава, оригінальна, спонтанна, і дуже романтична - весілля-сюрприз у Вегасі", - поділилася теплими спогадами співачка.

Настя Каменських поділилася сачтливыми весільними фото з сімейного альбому (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали захоплюватися парою і ділитися своїми враженнями від їх таємної урочистості.

  • Це дуже круто і потрясно, такі моменти безцінні
  • Яка ви чудова пара. Щастя вам та діточок
  • Ви просто космос
  • Ідеально
  • Як романтично
  • Не важливо де, головне з ким. Живіть довго і щасливо
  • Класні, коли так раптово щось виходить, це крутіше за все! Бережіть один одного
  • Такі щасливі, такі щирі і справжні
  • Які ви щасливі
  • Це дуже романтично і точно залишиться приємним і незабутнім спогадом про якому будете розповідати діткам
  • Як романтично, незвично і приємно
  • Чари кохання

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських душевно привітала чоловіка з отриманням почесного звання Заслуженого артиста України.

Автор: Lite

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