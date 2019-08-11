"Волшебница изумрудного города" или "елка": Слава из НеАнгелов устроила битву зеленых образов

Певица спросила у поклонников, идет ли ей зеленый
Певица Слава Каминская сама того не желая спровоцировала битву зеленых образов на своей странице в Instagram.
Знаменитость опубликовала подряд два снимка в нарядах похожей гаммы. На первом фото Слава позировала на светлом фоне в "голом" платье на одно плечо цвета хвои, с нестандартно оформленным подолом, в несколько ярусов на который дизайнер разместил воланы из плотного фатина. Дополнив образ длинными серьгами из перьев в тон платья, исполнительница завершила яркий лук акцентной красной помадой.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Второе фото последовало за первым спустя несколько часов. На нем Слава сменила наряд на изумрудный, полупрозрачную блузу сложного кроя певица сочетала с микрошортами высокой посадки с кружевными вставками, на голову она надела ободок такого же изумрудного цвета.
И если первый наряд подписчики микро-блога "НеАнгела" Славы беспощадно раскритиковали, сравнив его с новогодней елкой:
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
А вот второй образ пришелся по вкусу фолловерам, и реабилитировал вкус певицы в глазах почитателей ее таланта, которые не поскупились на комплименты, сравнив Славу и с Хюррем Султан из сериала, и волшебницей и даже Скарлетт О'Хара:
Кстати, наиболее удачными у Славы Каминской получаются пляжные образы. Певица — обладательница идеальной фигуры и высокого роста, поэтому каждое фото в купальнике заслуживает тысячи лайков и комментариев от поклонников. Так, например, ее подписчиков сразил образ в купальнике в хищный принт, в котором певица позировала на греческом курорте.
А еще Слава из НеАнгелов показывала отдельные чувственные снимки из курортной фотосессии уже в другом образе, на снимках знаменитость позировала в шляпке и черном купальнике.
А также не редки в карьере певицы Славы Каминской и профессиональные фотосессии для глянца, так недавно она засветилась на обложке журнала.