"Чарівниця смарагдового міста" чи "ялинка": Слава з НеАнгелів влаштувала битву зелених образів

Співачка Слава Камінська сама того не бажаючи спровокувала битву зелених образів на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість опублікувала поспіль два знімка в нарядах схожої гами. На першому фото Слава позувала на світлому фоні в "голій" сукні на одне плече кольору хвої, з нестандартно оформленим подолом, у кілька ярусів на який дизайнер розмістив волани із щільного фатину. Доповнивши образ довгими сережками з пір'я в тон сукні, виконавиця завершила яскравий лук акцентною червоною помадою.



Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Друге фото послідувало за першим через декілька годин. На ньому Слава змінила вбрання на смарагдовий, напівпрозору блузку складного крою співачка поєднала з микрошортами високої посадки з мереживними вставками, на голову вона одягла обідок такого ж смарагдового кольору.

І якщо перший наряд підписники мікро-блогу "НеАнгела" Слави нещадно розкритикували, порівнявши його з новорічною ялинкою:

Кузя в тебе шо вже Новий рік? Шо ти ялинку прикрасила ))

Скопіювали плаття Лілі з холостяка з останнього постшоу

З лісу ялинку взяли ми додому

До нового року готуєтеся? Відмінний костюм ялинка

Готуємося на новорічний корпоратив))) шикарний костюм ялинки

Новорічний костюм ялинки

Ну хоч би не зелене, а то прям ялинка

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

А ось другий образ припав до смаку фоловерам, і реабілітував смак співачки в очах шанувальників її таланту, які не поскупилися на компліменти, порівнявши Славу і з Хюррем Султан з серіалу, і чарівницею і навіть Скарлетт О'Хара:

Рудий і смарагд

Не те що йде, а для руденьких цей колір, просто одне ціле

Чарівниця смарагдового міста

Дуже йде!!!

На Хюрем Султан схожа

Всім рудим йде зелений апріорі

Смарагдовий завжди підходив руденьким

Ну рудий з зеленим це взагалі класика. Очеень

Всі знають, що рудим йде зелений колір

Дуже

Колір створений для Вас.

Султан з "Величного століття"

Шалено йде

Ого, просто каралєва

Так, як Скарлет з "Віднесені вітром"

До речі, найбільш вдалими у Слави Камінської виходять пляжні образи. Співачка — володарка ідеальної фігури і високого зросту, тому кожне фото в купальнику заслуговує тисячі лайків та коментарів від шанувальників. Так, наприклад, її підписників вразив образ в купальнику в хижий принт, в якому співачка позувала на грецькому курорті.

А ще Слава з НеАнгелів показувала окремі чуттєві знімки з курортної фотосесії вже в іншому образі, на знімках співачка позувала у капелюшку і чорному купальнику.

А також не рідкісні в кар'єрі співачки Слави Камінської і професійні фотосесії для глянцю, так нещодавно вона засвітилася на обкладинці журналу.