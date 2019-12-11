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Волонтер на кухне: в сеть попало архивное фото Меган Маркл

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 08:35
Волонтер на кухне: в сеть попало архивное фото Меган Маркл
Меган Маркл (Фото: РБК-Украина)

Супруга принца Гарри и до прихода в королевскую семью занималась благотворительностью

Супруга принца Гарри Меган Маркл, еще до того, как стала членом британской королевской семьи, занималась благотворительностью.

На официальной страничке в Instagram одной из таких организаций, Центра Святого Феликса (St. Felix Centre) из Торонто, появилось архивной фото Меган. Сделан снимок был несколько лет назад, когда Маркл снималась в сериале "Форс-мажоры" (Suits) в Канаде и в свободное время помогала данной организации.

В кадре Меган стоит в кепке и простой повседневной одежде.

"Меган Маркл была активным помощником и волонтером Центра Святого Феликса, когда жила и работала в Торонто. Она была волонтером на нашей кухне в рамках благотворительной программы общественного питания. Однажды на День благодарения герцогиня пожертвовала нам еду, индеек и закуски для более чем 100 человек", — говорится в посте.

Волонтер на кухне: в сеть попало архивное фото Меган Маркл

Меган Маркл в роли волонтера (Фото: instagram.com/st.felixcentre)

Отметим, несколько дней назад на официальной странице Instagram герцога и герцогини Сассекских появилось сообщение, в котором они отметили деятельность 12 благотворительных организаций, в том числе и центра в Торонто.

Напомним, ранее Меган Маркл "помогала" своей американской подруге по Голливуду продавать украшения - дизайнер Дженнифер Мейерс из Калифорнии использовала фото герцогини в рекламных целях, что вызвало возмущение Букингемского дворца. Елизавета II запретила публиковать фото Меган Маркл.

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