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З великим декольте і без макіяжу: Тіна Кароль заінтригувала ексклюзивним відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 09:47
З великим декольте і без макіяжу: Тіна Кароль заінтригувала ексклюзивним відео
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала стильний повсякденний образ

Тіна Кароль майстерно поєднує підготовку до масштабних новомодним концертів та обов'язки ведучої проекту Танці з зірками 2019. На четвертому ефірі поп-діва блищала в невагомому напівпрозорому платті сіро-лавандового відтінку, а її шанувальники порівняли ніжну співачку з эльфійкою. Енергійна артистка дарма часу не гаяла і вже на наступний день вирушила на репетицію з оркестром ЗСУ. До речі, свою кар'єру Тіна починала як солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Тепер же співачка знову зустрілася з музикантами для спільної репетиції.

Відео підготовки вона показала в сторіз Instagram, а також воно незабаром з'явилося на фан-сторінці зірки. В одному з роликів можна почути, як оркестранти грають мелодію хіта співачки "Україна – це ти".

Сама поп-діва також з'явилася в кадрі. Тіну можна побачити без макіяжу з зібраними у високий пучок волоссям.

Пізніше вона поділилася фото в повний зріст, на якому щось захоплено обговорює з двома чоловіками. По всій видимості, один з них є художнім керівником оркестру ЗСУ.

На Тіні – білий топ з глибоким вирізом, срібляста спідниця-міді з високою талією і акуратними рюшами по краю подолу. Вона доповнила повсякденний лук босоніжками на тонкій шпильці.

"Мій улюблений оркестр Збройних сил України. Сова разом для великого, благої справи", - заитриговала співачка в підписі до фото.

З великим декольте і без макіяжу: Тіна Кароль заінтригувала ексклюзивним відео

Фото: Тіна Кароль під час репетиції з оркестром ВСУ (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль зважилася на відверте зізнання про страшні думки після втрати коханого чоловіка Євгена Огіра.

Раніше Тіна Кароль покрасувалася перед фанами в топі і трусиках на фото з пляжної фотосесії, яку влаштувала цього літа в Лос-Анджелесі.

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