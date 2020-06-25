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Вместе с улыбкой: Потап и Каменских заворожили счастьем и раскрыли секрет удачного дня

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Парочка рассказала секрет удачного начала дня

Потап и Настя Каменских всегда заряжают поклонников позитивом и радуют совместными счастливыми фото. Эта неуемная парочка умеет получать удовольствие от жизни и щедро делится своим хорошим настроением с поклонниками, а они обожают видеть влюбленных вместе. Так, Настя опубликовала кадр с мужем в домашней обстановке.

Она позирует в оригинальной джинсовой юбке ассиметричного кроя и пудровой футболке с аккуратной надписью. В ушах у нее – огромные серьги-кольца. Из украшеный – серебряные элегантный браслеты на запястье. Потап позирует в свободной белоснежной футболке и серых джинсах. Пара держит на руках домашнюю любимицу – собачку Мими. Влюбленные расположились в домашней обстановке, улыбается и буквально светится от счастья.

"Вот так проводить утро - вместе и с улыбкой - это то, что заряжает энергией и настроением на весь день! И я точно знаю, что день будет классным", - оставила оптимистичную подпись Настя.

Потап и Настя Каменских обожают домашнюю любимицу Мими (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не удержались от комплиментов для любимой парочки.

  • Вы как Деми Мур и Брюс
  • Класс! Обожаю вас, сладкая парочка! Ой, сори, сладкая тройка!
  • Потап такий милий!
  • Красавчики. Так подходите друг другу
  • Какая прелесть
  • Такие красивые
  • Вы клевые!
  • Побольше фоток вместе! Любви вам!
  • Лапочки
  • Зайки
  • Ну прям точно точно......Потап все молодеет, хорошеет и красивеет с Настей

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских дала дельные и эффективные советы по укладке и уходу за волосами.

Автор: Lite

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