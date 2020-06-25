Вместе с улыбкой: Потап и Каменских заворожили счастьем и раскрыли секрет удачного дня

Парочка рассказала секрет удачного начала дня
Потап и Настя Каменских всегда заряжают поклонников позитивом и радуют совместными счастливыми фото. Эта неуемная парочка умеет получать удовольствие от жизни и щедро делится своим хорошим настроением с поклонниками, а они обожают видеть влюбленных вместе. Так, Настя опубликовала кадр с мужем в домашней обстановке.
Она позирует в оригинальной джинсовой юбке ассиметричного кроя и пудровой футболке с аккуратной надписью. В ушах у нее – огромные серьги-кольца. Из украшеный – серебряные элегантный браслеты на запястье. Потап позирует в свободной белоснежной футболке и серых джинсах. Пара держит на руках домашнюю любимицу – собачку Мими. Влюбленные расположились в домашней обстановке, улыбается и буквально светится от счастья.
"Вот так проводить утро - вместе и с улыбкой - это то, что заряжает энергией и настроением на весь день! И я точно знаю, что день будет классным", - оставила оптимистичную подпись Настя.
Потап и Настя Каменских обожают домашнюю любимицу Мими (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники не удержались от комплиментов для любимой парочки.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских дала дельные и эффективные советы по укладке и уходу за волосами.
Автор: Lite