Разом з посмішкою: Потап і Каменських заворожили щастям і розкрили секрет вдалого дня

Потап і Настя Каменських завжди заряджають шанувальників позитивом і радують спільними щасливими фото. Ця невгамовна парочка вміє отримувати задоволення від життя і щедро ділиться своїм хорошим настроєм з шанувальниками, а вони обожнюють бачити закоханих разом. Так, Настя опублікувала кадр з чоловіком в домашній обстановці.

Вона позує в оригінальній джинсовій спідниці асиметричного крою та пудровій футболці з акуратним написом. У вухах у неї – величезні сережки-кільця. З прикрас – срібні елегантний браслети на зап'ястя. Потап позує у вільній білосніжній футболці і сірих джинсах. Пара тримає на руках домашню улюбленицю – собачку Мімі. Закохані розташувалися в домашній обстановці, посміхається і буквально світиться від щастя.

"Ось так проводити ранок - разом і з посмішкою - це те, що заряджає енергією і настроєм на весь день! І я точно знаю, що день буде класним", - залишила оптимістичний підпис Настя.

Потап і Настя Каменських обожнюють домашню улюбленицю Мімі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не втрималися від компліментів для улюбленої парочки.

Ви як Демі Мур і Брюс

Клас! Обожнюю вас, солодка парочка! Ой, сорі, солодка трійка!

Потап такий милий!

Красунчики. Так підходите один одному

Яка принадність

Такі красиві

Ви кльові!

Побільше фоток разом! Кохання вам!

Лапочки

Зайчика

Ну прям точно точно......Потап все молодшає і гарнішає з Настею

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських дала слушні та ефективні поради з укладання і догляду за волоссям.