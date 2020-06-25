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Разом з посмішкою: Потап і Каменських заворожили щастям і розкрили секрет вдалого дня

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Парочка розповіла секрет вдалого початку дня

Потап і Настя Каменських завжди заряджають шанувальників позитивом і радують спільними щасливими фото. Ця невгамовна парочка вміє отримувати задоволення від життя і щедро ділиться своїм хорошим настроєм з шанувальниками, а вони обожнюють бачити закоханих разом. Так, Настя опублікувала кадр з чоловіком в домашній обстановці.

Вона позує в оригінальній джинсовій спідниці асиметричного крою та пудровій футболці з акуратним написом. У вухах у неї – величезні сережки-кільця. З прикрас – срібні елегантний браслети на зап'ястя. Потап позує у вільній білосніжній футболці і сірих джинсах. Пара тримає на руках домашню улюбленицю – собачку Мімі. Закохані розташувалися в домашній обстановці, посміхається і буквально світиться від щастя.

"Ось так проводити ранок - разом і з посмішкою - це те, що заряджає енергією і настроєм на весь день! І я точно знаю, що день буде класним", - залишила оптимістичний підпис Настя.

Потап і Настя Каменських обожнюють домашню улюбленицю Мімі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не втрималися від компліментів для улюбленої парочки.

  • Ви як Демі Мур і Брюс
  • Клас! Обожнюю вас, солодка парочка! Ой, сорі, солодка трійка!
  • Потап такий милий!
  • Красунчики. Так підходите один одному
  • Яка принадність
  • Такі красиві
  • Ви кльові!
  • Побільше фоток разом! Кохання вам!
  • Лапочки
  • Зайчика
  • Ну прям точно точно......Потап все молодшає і гарнішає з Настею

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських дала слушні та ефективні поради з укладання і догляду за волоссям.

Автор: Lite

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