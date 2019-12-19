Снова вместе? В сеть попало фото поцелуя Славы и Эдгара Каминских

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская и ее супруг - пластический хирург Эдгар Каминский, которые развелись летом этого года, продемонстрировали свои чувства на публике.

На странице программы "ЖВЛ" в Instagram было опубликовано фото, на котором пара целуется.

Снимок был сделан на праздновании дня рождения их совместных детей - 4-летней Лауры и 5-летнего Леонарда.

Можно заметить, что бывшие супруги выглядят счастливыми.

"Снова вместе?" - написал автор поста.

Слава и Эдгар Каминские (Фото: instagram.com/zhvl_official)

На странице Славы в Instagram также были опубликованы радостные фото с дня рождения.

День рождения детей Каминских (Фото: instagram.com/babaslavka)

День рождения детей Каминских (Фото: instagram.com/babaslavka)

День рождения детей Каминских (Фото: instagram.com/babaslavka)

День рождения детей Каминских (Фото: instagram.com/babaslavka)

День рождения детей Каминских (Фото: instagram.com/babaslavka)

День рождения детей Каминских (Фото: instagram.com/babaslavka)

"Я чесно хотела организовать этот праздник сама, но вовремя поняла, что каждый должен заниматься своим делом! Целевая аудитория нашей вечеринки — дети от 3-х лет и до 60! Поэтому, разработать программу было не так то просто. Больше всего я переживала, что дети будут заняты играми, а взрослые забьются в уголке и будут нудно считать секунды до окончания праздника. Но нет! Не было ни одного человека, который бы не включился в конкурсы, фокусы и игры.

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В первые минут 15 я поняла, что сегодня — все здесь дети. Вне зависимости от возраста, рода деятельности и алкогольных предпочтений. Все было настолько продумано, логично, интересно, ярко, еще миллион эпитетов — впечатления офигенные! Путешествие в детство для всех гостей", - написала под фото Слава.

Напомним, что на дне рождения детей Каминских также присутствовала Вика из "НеАнгелов". Участница популярного украинского дуэта недавно также отпраздновала день рождения - 13 декабря певице исполнилось 34 года. Артистка с удовольствием поделилась яркими фото с вечеринки с близкими и друзьями на своей страничке в Instagram - и на них не было ее бойфренда. Как оказалось, пара больше не вместе.