Знову разом? У мережу потрапило фото поцілунку Слави і Едгара Камінських

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська та її чоловік - пластичний хірург Едгар Камінський, які розлучилися влітку цього року, продемонстрували свої почуття на публіці.

На сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram було опубліковано фото, на якому пара цілується.

Знімок був зроблений на святкуванні дня народження їхніх спільних дітей - 4-річної Лаури і 5-річного Леонарда.

Можна помітити, що колишнє подружжя виглядає щасливим.

"Знову разом?" - написав автор посту.

Слава і Едгар Каминские (Фото: instagram.com/zhvl_official)

На сторінці Слави в Instagram також були опубліковані радісні фото з дня народження.

День народження дітей Камінських (Фото: instagram.com/babaslavka)

День народження дітей Камінських (Фото: instagram.com/babaslavka)

День народження дітей Камінських (Фото: instagram.com/babaslavka)

День народження дітей Камінських (Фото: instagram.com/babaslavka)

День народження дітей Камінських (Фото: instagram.com/babaslavka)

День народження дітей Камінських (Фото: instagram.com/babaslavka)

"Я чесно хотіла організувати це свято сама, але вчасно зрозуміла, що кожен повинен займатися своєю справою! Цільова аудиторія нашої вечірки — діти від 3-х років і до 60! Тому, розробити програму було не так то просто. Найбільше я переживала, що діти будуть зайняті іграми, а дорослі заб'ються в куточку і будуть нудно рахувати секунди до закінчення свята. Але ні! Не було жодної людини, яка б не включилася в конкурси, фокуси та ігри.

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В перші хвилин 15 я зрозуміла, що сьогодні — всі тут діти. Незалежно від віку, роду діяльності та алкогольних переваг. Все було настільки продумано, логічно, цікаво, яскраво, ще мільйон епітетів — враження офігенне! Подорож у дитинство для всіх гостей", - написала під фото Слава.

Нагадаємо, що на дні народження дітей Камінських також була присутня Віка з "НеАнгелів". Учасниця популярного українського дуету нещодавно відсвяткувала день народження - 13 грудня співачці виповнилося 34 роки. Артистка із задоволенням поділилася яскравими фото з вечірки з близькими та друзями на своїй сторінці в Instagram - і на них не було її бойфренда. Як виявилося, пара більше не разом.