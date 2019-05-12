"Вместе - год": Вика из "НеАнгелов" впервые заговорила о новом женихе

Видео: YouTube/Светская жизнь

Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха не так давно "засветила" своего нового жениха. Это случилось во время поездки девушки в Италию в марте этого года. Она разместила в "сториз" Instagram фото с мужчиной в авто (правда, в кадре можно рассмотреть только руку молодого человека), и показала колечко на пальце. В программе "Светская жизнь" звезда решила приоткрыть завесу тайны и немного рассказать о своем избраннике.

Так, Вика отметила, что встречается с возлюбленным больше года, но предпочитает пока его не показывать и не говорить о нем, ведь, как известно, счастье любит тишину.

"Я не хочу это сглазить, но счастье любит тишину", - заявила артистка, так и не назвав даже имя жениха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Ее коллега по дуэту, певица Слава Каминская призналась, что молодой человек Виктории внешне очень привлекательный.

"У нее все с женихом хорошо, но она никому его не показывает. Это очень красивый парень", - рассказала исполнительница.

Напомним, что Виктория Смеюха в 2016 году разошлась с женихом, актером и каскадером Иваном Стрижаковым буквально перед свадьбой. Причиной стала измена молодго человека, которую певица не смогла простить. С тех пор о ее избранниках ничего не было известно широкой общественности.

Ранее Виктория из "НеАнгелов" показала забавное и трогательное видео. В ролике ее маленькая племянница Лиза танцует с подружкой под хит группы, стараясь копировать звезд.

К слову, недавно Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" похвасталась уникальным подарком - бусами, которые сделала ее племянница Лиза .