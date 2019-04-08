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Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2019 - 22:34
Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика Смеюха из группы НеАнгелы показала фото с подарком от племянницы

Виктория Смеюха из популярной украинской группы "НеАнгелы", которая ранее насмешила поклонников забавным видео верхом на коне, опубликовала в сети порцию милых фото и поделилась со своими фанами рассказом о бусах, которые ее племянница Лиза сделала сама для нее. Кадры певица выложила в своем Instagram.

На снимках видно, как они нежатся на весеннем солнышке на пляже. На Вике разноцветное украшение из макарошек, которое она получила в подарок от девочки. 

Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Фото: instagram.com/vikanablack

Артистка отметила, что и она подготовила презент для Лизы - это улитки.

"Посмотрите, какие у меня красивые бусы! Это Лизончик сама мне сделала, из макарошек! Такие подарки бесценны! А я ей взамен подарила улиток Ахатин. Так что мы квиты", - подписала Вика снимки.

Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Фото: instagram.com/vikanablack

Также певица спросила своих поклонников, какие они получали от близких трогательные подарки.

В комментариях к сообщению подписчики Вики рассказывают о своих милых подарках и отмечают, что они действительно бесценны: 

Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Фото: instagram.com/vikanablack

  • Ой, вы такие милые! Я сразу бусы заметила, думала из чего они! Мне сын дарит открытки своими руками на 8-е марта и дочь тоже с Садика. Но уже он покупать стал подарки, мило конечно, и я все ценю и берегу, а их открытки особенно. Они у меня перед носом годами висят возле рабочего стола;
  • Мне доченька постоянно что-то лепит, делает своими руками, рисует. На Журавлевский пляж в Харькове похоже кстати;
  • Мне браслет из фольги скрученной шариками сынок подарил. А второй сын все время стихи пишет на листики про маму и подсовывает в сумочку, чтоб на работе нашла;
  • Я от своих племяшек получала много подарков, сделаны ими лично! Это действительно бесценно и трогательно;
  • Мне ребенок зажим от штор на шею, как колье дарил;
  • Рисунок от своей любимой дочери;
  • Подружки;
  • Почему у девочки нигде не видно мамы? Ее бабушка воспитывает и Вика?

Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Фото: instagram.com/vikanablack

Как сообщалось ранее, не так давно Вика из "НеАнгелов" показала мечтательную прогулку вдоль побережья в Мариуполе.

Также мы писали о том, что Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" взбудоражила аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.

Напомним, что Вика – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая может похвастаться действительно идеальным телом. Она достаточно часто старается мотивировать поклонников, публикуя короткие видео тренировок, на которых также делится рекомендациями.

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