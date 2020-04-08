Снова вместе? Брюс Уиллис проводит карантин с Деми Мур и детьми от первого брака

Брюс Уиллис и Деми Мур – в прошлом одна из самых крепких голливудских пар – на время карантина, похоже, решила воссоединиться. Так, в сети появились забавные фото, на которых сам Крепкий Орешек, нестареющая Деми Мур, а также их дочери со своими мужчинами позируют в одинаковых нарядах – пижамах в зеленую полоску.

Первой снимком поделилась Таллула. А после кадр запостила и сама Деми Мур. На фото и видео они играют в настольные игры, поют и веселятся. «Семейные узы», – загадочно прокомментировала фото Деми Мур. Позже Таллула добавила видео, на котором отец стрижет ее машинкой: девушка полностью сбрила волосы, оставив по бокам торчащие пряди. Что ж, самоизоляция бывших супругов и их детей явно доставляет им удовольствие!

Семья в сборе (фото: instagram.com/demimoore; instagram.com/buuski)

Напомним, 65-летний актер и 57-летняя актриса сумели сохранить отличные отношения – они до сих много общаются. На день рождения Брюса Деми опубликовала трогательное архивное фото, где вся семья позирует в забавных шляпах. Снимки подобного плана часто комментирует нынешняя супруга Брюса Эмма. «От того мое сердце просто тает!», – написала она. Демонстрируя тем самым, что она не ревнует, а напротив, рада такой дружеской атмосфере. Правда, многие поклонники остались в недоумении, почему Брюс не проводит карантин со своей нынешней семьей, задав Эмме эти вопросы. Она, впрочем, не стала на них отвечать.

Поклонники недовольны поведением Брюса (фото: принтскрин instagram.com/buuski)

В книге своих воспоминаний "Наизнанку", которую Деми Мур выпустила в прошлом году, она очень тепло отзывалась о Брюсе. В то время как Эштону Катчеру досталось от знойной красотки. Единственное, что не устраивало Деми в жизни с Брюсом – что он хотел превратить ее в домохозяйку.

«У нас был вихрь, сильное влечение, которое превратилось в полноценную семью, и все это в первый же год нашей жизни. Когда в отношения вмешался быт, я не поняла, действительно ли мы хорошо знали друг друга. Я думаю, мы оба с самого начала были более заинтересованы в том, чтобы иметь детей, чем в самом браке... Может показаться, что это идеальная жизнь. Но если вы несете в себе какую-то неразрешенную душевную травму, то никакие деньги, никакой успех и слава не смогут ее вылечить», – откровенничала Деми.

Также, по словам Деми, она рада наличию большой семьи и все еще надеется встретить своего партнера. Хотя и наедине с собой, в окружении своих собак чувствует себя более чем счастливой.