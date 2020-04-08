Знову разом? Брюс Уілліс проводить карантин з Демі Мур і дітьми від першого шлюбу

Брюс Уілліс і Демі Мур – у минулому одна з найміцніших голлівудських пар – на час карантину, схоже, вирішила возз'єднатися. Так, в мережі з'явилися кумедні фото, на яких сам Міцний Горішок, нестаріюча Демі Мур, а також їх дочки зі своїми чоловіками позують в однакових вбраннях – піжамах в зелену смужку.

Першою знімком поділилася Таллула. А після кадр запостила і сама Демі Мур. На фото і відео, вони грають в настільні ігри, співають і веселяться. «Сімейні узи», – загадково прокоментувала фото Демі Мур. Пізніше Таллула додала відео, на якому батько стриже її машинкою: дівчина повністю збрила волосся, залишивши з боків пасма, що стирчать. Що ж, самоізоляція колишнього подружжя та їх дітей явно приносить їм задоволення!

Сім'я в зборі (фото: instagram.com/demimoore; instagram.com/buuski)

Нагадаємо, 65-річний актор і 57-річна актриса зуміли зберегти відмінні відносини – вони досі багато спілкуються. На день народження Брюса Демі опублікувала зворушливе архівне фото, де вся сім'я позує в кумедних капелюшках. Знімки подібного плану часто коментує нинішня дружина Брюса Емма. «Від того моє серце просто тане!», – написала вона. Демонструючи тим самим, що вона не ревнує, а навпаки, рада такій дружній атмосфері. Правда, багато шанувальників залишилися в подиві, чому Брюс не проводить карантин зі своєю нинішньою сім'єю, задавши Еммі ці питання. Вона, втім, не стала відповідати на них.

Шанувальники незадоволені поведінкою Брюса (фото: прінтскрін instagram.com/buuski)

У книзі своїх спогадів "Навиворіт", яку Демі Мур випустила в минулому році, вона дуже тепло відгукувалася про Брюса. У той час як Ештону Катчеру дісталося від спекотної красуні. Єдине, що не влаштовувало Демі у житті з Брюсом – що він хотів перетворити її на домогосподарку.

«У нас був вихор, сильний потяг, що перетворився на повноцінну сім'ю, і все це в перший же рік нашого життя. Коли у відносини втрутився побут, я не зрозуміла, чи справді ми добре знали один одного. Я думаю, ми обидва з самого початку були більш зацікавлені в тому, щоб мати дітей, ніж у самому шлюбі... Може здатися, що це ідеальне життя. Але якщо ви несете в собі якусь недозволену душевну травму, то ніякі гроші, ніякий успіх і слава не зможуть її вилікувати», – зазначила Демі.

Також, за словами Мур, вона рада наявності великої родини і все ще сподівається зустріти свого партнера. Хоча і наодинці з собою, в оточенні своїх собак відчуває себе більш ніж щасливою.