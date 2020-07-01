Влюбленные и счастливые: Холостяк 9 с женой в одном белье отдались чувствам на кухонном столе

Даша Квиткова порассуждала о женском опыте
Холостяк 9 Никита Добрынин, который с легкостью рапрощался с этим статусом и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, радует поклонников полезными постами и мотивацией. А жена не отстает от него и ведет задушевные разговоры с женской частью аудитории. Не обходиться без жарких фото, ведь пара не стесняется демонстрировать свои чувства. Даша решила совместить одно и другое, и показала страсти на кухне с любимым, а заодно поговорила об опыте и его отпечатке на характер и восприятие женщины.
Жена Никиты показала пикантное домашнее фото, на котром расположилась в белье и джинсовых шортах на кухнном столе. Никита приобнял любимую и вплотную приблизился к ней.
"Вот мне всегда так жалко, когда юные и светлые девушки, способные взращивать в себе и испытывать то самое прекрасное нежное чувство, которое они дарит другому человеку, в результате растрачивают и не уважают себя. Не всегда мужчина знает, что делать с отношениями и как их сохранить, да многие даже не догадываются, что их еще и оберегать нужно. Наверное, в силу незрелости. Скорее всего незрелости. И каждый раз, когда мужчина причиняет боль девушке, она теряет свою легкость, воздушность, и обрастает корочкой. Мне так хочется, чтобы для каждой нашелся человек, рядом с которым не понадобятся никакие оружия, чтобы защищаться", - порассуждала девушка.
Никита Добрынин и Дария Квиткова показали полное нежности домашее фото (фото: instagram.com/kvittkova)
Поклонники согласились с ее утверждениями и не забыли о комплиментах.
Скриншот комментариев
Ранее Даша Квиткова рассказала о ревности Никиты Добрынина и отношениях с его мамой.
Автор: Lite