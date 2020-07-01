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Влюбленные и счастливые: Холостяк 9 с женой в одном белье отдались чувствам на кухонном столе

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Даша Квиткова порассуждала о женском опыте

Холостяк 9 Никита Добрынин, который с легкостью рапрощался с этим статусом и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, радует поклонников полезными постами и мотивацией. А жена не отстает от него и ведет задушевные разговоры с женской частью аудитории. Не обходиться без жарких фото, ведь пара не стесняется демонстрировать свои чувства. Даша решила совместить одно и другое, и показала страсти на кухне с любимым, а заодно поговорила об опыте и его отпечатке на характер и восприятие женщины.

Жена Никиты показала пикантное домашнее фото, на котром расположилась в белье и джинсовых шортах на кухнном столе. Никита приобнял любимую и вплотную приблизился к ней.

"Вот мне всегда так жалко, когда юные и светлые девушки, способные взращивать в себе и испытывать то самое прекрасное нежное чувство, которое они дарит другому человеку, в результате растрачивают и не уважают себя. Не всегда мужчина знает, что делать с отношениями и как их сохранить, да многие даже не догадываются, что их еще и оберегать нужно. Наверное, в силу незрелости. Скорее всего незрелости. И каждый раз, когда мужчина причиняет боль девушке, она теряет свою легкость, воздушность, и обрастает корочкой. Мне так хочется, чтобы для каждой нашелся человек, рядом с которым не понадобятся никакие оружия, чтобы защищаться", - порассуждала девушка.

Никита Добрынин и Дария Квиткова показали полное нежности домашее фото (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники согласились с ее утверждениями и не забыли о комплиментах.

  • Які ж ви класні та закохані
  • Які ви гарні
  • Какое фото! Класс
  • Как всегда самые классные!
  • Какие вы милые!
  • Лучшие
  • Атмосферно
  • Какие Вы молодцы
  • Вы прекрасная пара, пример любому поколению
  • Красиво
  • Эстетика
  • Какие вы чудные и счастливые!

Скриншот комментариев

Ранее Даша Квиткова рассказала о ревности Никиты Добрынина и отношениях с его мамой.

Автор: Lite

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