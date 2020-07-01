Закохані і щасливі: Холостяк 9 з дружиною в одній білизні віддалися почуттів на кухонному столі

Холостяк 9 Микита Добринін, який з легкістю рапрощався з цим статусом і одружився на переможниці проекту Даші Квітковій, радує шанувальників корисними постами і мотивацією. А дружина не відстає від нього і веде задушевні розмови з жіночої частини аудиторії. Не обходитися без палких фото, адже пара не соромиться демонструвати свої почуття. Даша вирішила поєднати одне і друге, і показала пристрасті на кухні з коханим, а заодно поговорила про досвід і його відбиток на характер і сприйняття жінки.

Дружина Микити показала пікантне домашнє фото, на якому розташувалася в білизні і джинсових шортах на кухнному столі. Микита пригорнув кохану і впритул наблизився до неї.

"От мені завжди шкода, коли юні і світлі дівчата, здатні вирощувати в собі та відчувати те саме прекрасне ніжне почуття, яке вони дарує іншій людині, в результаті розтрачують і не поважають себе. Не завжди чоловік знає, що робити зі стосунками та як їх зберегти, та багато хто навіть не здогадуються, що їх ще й оберігати потрібно. Напевно, в силу незрілості. Швидше за все незрілості. І кожен раз, коли чоловік заподіює біль дівчині, вона втрачає свою легкість, і обростає скоринкою. Мені так хочеться, щоб для кожної знайшлася людина, поряд з яким не знадобляться ніякі зброї, щоб захищатися", - поміркувала дівчина.

Микита Добринін і Дарія Квіткова показали повне ніжності домашее фото (фото: instagram.com/kvittkova)

Прихильники погодилися з її твердженнями і не забули про компліменти.

Які ж ви класні та закохані

Які ви гарні

Яке фото! Клас

Як завжди самі класні!

Які ви милі!

Кращі

Атмосферно

Які Ви молодці

Ви прекрасна пара, приклад будь-якому поколінню

Красиво

Естетика

Які ви чудові і щасливі!

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Раніше Даша Квіткова розповіла про ревнощі Микити Добриніна і стосунки з його мамою.