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Влюбленные и счастливые: Бритни Спирс засыпала сеть совместными фото с молодым бойфрендом

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Певица призналась в любви своему парню

Бритни Спирс, которая основное время в микроблоге уделяет тренировкам, решила порадовать поклонников романтичным постом. Она выложила в сеть архивные кадры с отдыха на яхте вместе со своим бойфрендом - 25-летним спортсменом и моделью Сэмом Асгари. На живописных летних кадрах влюбленные нежатся в лучах солнца и наслаждаются обществом друг друга. Заодно парочка сумела в который раз продемонстрировать свои отточенные в спортзале фигуры.

Бритни и Сэм обожают друг друга (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни позирует в купальнике, состоящем из желтого топа и черных стрингов. А Сэм примерил бордового оттенка шорты. На одном фото они делают селфи в машине, веселясь и показывая в камеру язык. «Всегда самое лучшее время с этим парнем», - написала популярная певица под постом. В свою очередь Сэм также выложил те же самые снимки в свой микроблог, отметив любимую.

Напомним, отношения Бритни Спирс и Сэма Асгари начались во время съемок клипа Slumber Party. Он исполнял роль дьявольски привлекательного героя-любовника, которого певица соблазняла как могла. В итоге отношения вышли далеко за рамки съемочной площадки.

Бритни и Сэм на прогулке (фото: instagram.com/britneyspears)

Сэм и Бритни быстро стали общаться и поняли, что у них есть много общего. К примеру, любовь к спорту. Пара регулярно проводит совместные тренировки, вылазки на природу и выезды на велосипедах. Также они давно предпочитают полезную еду всяким американским вредностям. Сэм во всем поддерживает свою девушку, называет не иначе как Львица и старается ей угождать. Родные Бритни также в восторге от нового бойфренда певицы. Они считают, что он - самый идеальный и достойный из всех ее парней.

По слухам, Сэм уже сделал предложение Бритни, так что, возможно, вскоре нас ждет еще одна громкая звездная свадьба.

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