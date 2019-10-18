Закохані і щасливі: Брітні Спірс засипала мережу спільними фото з молодим бойфрендом

Брітні Спірс, яка основний час у мікроблозі приділяє тренуванням, вирішила порадувати шанувальників романтичним постом. Вона виклала в мережу архівні кадри з відпочинку на яхті разом зі своїм бойфрендом - 25-річним спортсменом і моделлю Семом Асгарі. На мальовничих літніх кадрах закохані гріються в променях сонця і насолоджуються товариством одне одного. Заодно парочка зуміла вкотре продемонструвати свої відточені в спортзалі фігури.

Брітні і Сем обожнюють один одного (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні позує в купальнику, що складається з жовтого топа і чорних стрінгів. А Сем приміряв бордового відтінку шорти. На одному фото вони роблять селфі в машині, радіючи і показуючи в камеру язика. «Завжди найкращий час з цим хлопцем», - написала співачка під постом. У свою чергу Сем також виклав ті ж самі знімки в свій мікроблог, зазначивши кохану.

Нагадаємо, відносини Брітні Спірс і Сема Асгарі почалися під час зйомок кліпу Slumber Party. Він виконував роль диявольськи привабливого героя-коханця, якого співачка спокушала як могла. В результаті відносини вийшли далеко за межі знімального майданчика.

Брітні і Сем на прогулянці (фото: instagram.com/britneyspears)

Сем і Брітні швидко стали спілкуватися і зрозуміли, що у них є багато спільного. Наприклад, любов до спорту. Пара регулярно проводить спільні тренування, вилазки на природу і виїзди на велосипедах. Також вони давно воліють корисну їжу усіляким бургерам. Сем в усьому підтримує свою дівчину, називає не інакше як Левиця і намагається їй догоджати. Рідні Брітні також в захваті від нового бойфренда співачки. Вони вважають, що він - найбільш ідеальний і гідний з усіх її хлопців.

За чутками, Сем вже зробив пропозицію Брітні, так що, можливо, незабаром нас чекає ще одне гучне зоряне весілля.