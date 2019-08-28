"Влюбленная девчонка": Катя Осадчая оригинально прощается с летом

Катя Осадчая приятно порадовала поклонников, которые уже успели соскучиться по ее стильным образам. Отметим, что этим летом украинская телеведущая решила позволить себе настоящий релакс. Осадчая и Горбунов за лето 2019 отдохнули несколько раз, посетив Амстердам, а также Одессу и Турцию. Также длительное время Екатерина отдыхала просто с сыном в загородном доме. И вот, телеведущая решила вернуться к работе! А это значит, что совсем скоро она будет делится десятками фото и видео с различных светских мероприятий.

А попрощаться с отпускным летом Осадчая предпочла стильно! Так, на своей страничке в сети instagram несменная ведущая программы “Світське життя” опубликовала жизнерадостное фото. На снимке Осадчая позирует на зеленой лужайке, на ведущей - роскошное вечернее платье насыщенного синего цвета. Платье с пышной юбкой, корсет оголяет покатые плечи. На ногах - золотые босоножки на шпильке. А вот волосы заплетены в аккуратную косу.

“Літо закінчується, але не літні фото :) #backtowork #дороботи #літо #літо2019 #відпустка”, - подписала снимок Осадчая, сопроводив его информативными хештегами.

Стильная Катя Осадчая в синем вечернем платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей тут же поспешили оставить комментарии под ее новым ярким фото:

“Гарно поєдналися кольори на фото”

“Искренне Счастливая! И конечно Влюблённая!!!)))”

“Катя, ты супер”

“Красавица!”

“Такая красивая”

“Катя, ваша улыбка - нечто”

“Вам очень к лицу этот цвет”

“Ох уж этот насыщенный цвет платья”

“Хорошенькая, молоденькая как девчонка”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения. 24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! Ведущему исполнилось 49 лет.