"Влюбленная девчонка": Катя Осадчая оригинально прощается с летом

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая спешит готовить свежие выпуски "Світського життя"

Катя Осадчая приятно порадовала поклонников, которые уже успели соскучиться по ее стильным образам. Отметим, что этим летом украинская телеведущая решила позволить себе настоящий релакс. Осадчая и Горбунов за лето 2019 отдохнули несколько раз, посетив Амстердам, а также Одессу и Турцию. Также длительное время Екатерина отдыхала просто с сыном в загородном доме. И вот, телеведущая решила вернуться к работе! А это значит, что совсем скоро она будет делится десятками фото и видео с различных светских мероприятий.

А попрощаться с отпускным летом Осадчая предпочла стильно! Так, на своей страничке в сети instagram несменная ведущая программы “Світське життя” опубликовала жизнерадостное фото. На снимке Осадчая позирует на зеленой лужайке, на ведущей - роскошное вечернее платье насыщенного синего цвета. Платье с пышной юбкой, корсет оголяет покатые плечи. На ногах - золотые босоножки на шпильке. А вот волосы заплетены в аккуратную косу.

“Літо закінчується, але не літні фото :) #backtowork #дороботи #літо #літо2019 #відпустка”, - подписала снимок Осадчая, сопроводив его информативными хештегами.

Стильная Катя Осадчая в синем вечернем платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей тут же поспешили оставить комментарии под ее новым ярким фото:

“Гарно поєдналися кольори на фото”

“Искренне Счастливая! И конечно Влюблённая!!!)))”

“Катя, ты супер”

“Красавица!”

“Такая красивая”

“Катя, ваша улыбка - нечто”

“Вам очень к лицу этот цвет”

“Ох уж этот насыщенный цвет платья”

“Хорошенькая, молоденькая как девчонка”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения. 24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! Ведущему исполнилось 49 лет.