ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Влюбленная девчонка": Катя Осадчая оригинально прощается с летом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 20:31
"Влюбленная девчонка": Катя Осадчая оригинально прощается с летом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая спешит готовить свежие выпуски "Світського життя"

Катя Осадчая приятно порадовала поклонников, которые уже успели соскучиться по ее стильным образам. Отметим, что этим летом украинская телеведущая решила позволить себе настоящий релакс. Осадчая и Горбунов за лето 2019 отдохнули несколько раз, посетив Амстердам, а также Одессу и Турцию. Также длительное время Екатерина отдыхала просто с сыном в загородном доме. И вот, телеведущая решила вернуться к работе! А это значит, что совсем скоро она будет делится десятками фото и видео с различных светских мероприятий.

А попрощаться с отпускным летом Осадчая предпочла стильно! Так, на своей страничке в сети instagram несменная ведущая программы “Світське життя” опубликовала жизнерадостное фото. На снимке Осадчая позирует на зеленой лужайке, на ведущей - роскошное вечернее платье насыщенного синего цвета. Платье с пышной юбкой, корсет оголяет покатые плечи. На ногах - золотые босоножки на шпильке. А вот волосы заплетены в аккуратную косу.

“Літо закінчується, але не літні фото :) #backtowork #дороботи #літо #літо2019 #відпустка”, - подписала снимок Осадчая, сопроводив его информативными хештегами.

&quot;Влюбленная девчонка&quot;: Катя Осадчая оригинально прощается с летом

Стильная Катя Осадчая в синем вечернем платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей тут же поспешили оставить комментарии под ее новым ярким фото:

  • “Гарно поєдналися кольори на фото”
  • “Искренне Счастливая! И конечно Влюблённая!!!)))”
  • “Катя, ты супер”
  • “Красавица!”
  • “Такая красивая”
  • “Катя, ваша улыбка - нечто”
  • “Вам очень к лицу этот цвет”
  • “Ох уж этот насыщенный цвет платья”
  • “Хорошенькая, молоденькая как девчонка”

&quot;Влюбленная девчонка&quot;: Катя Осадчая оригинально прощается с летом

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения. 24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! Ведущему исполнилось 49 лет.

Лакшери-шмакшери и помощник: Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом в Турции (видео) Невероятно: Горбунов похвастался милым сюрпризом на день рождения (видео)
Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь