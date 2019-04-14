"Влюблена и любима": Лилия Ребрик умилила эксклюзивными семейными кадрами

Звездная семья популярной телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого не скрывает своего счастья и делится им с поклонниками. Пара с удовольствием публикует романтические снимки и показывает, как проводит семейный досуг. Лилия признается, что близкие люди для нее – это огромная мотивация и невероятное вдохновение. Каждую свободную минуту, а особенно выходные, она старается посвятить мужу и двум любимым девочкам – Диане и Полине, и ради этого готова с легкостью пожертвовать бытовыми хлопотами. Так, ведущая решила ответить на вопросы многочисленных поклонников в Instagram и немного больше рассказать о родных и близких, а также поделиться формулой счастья и эксклюзивными фото из семейного альбома.

Подписчики интересовались, что ведущей придает сил и мотивирует ее. Она ответила коротко и ясно – родные люди и любящий муж, впрочем, любовь в их паре взаимная, поэтому царит полное взаимопонимание.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я любима и люблю. А это дает силы на все!" - написала знаменитость, сопроводив текст романтичным фото с супругом под дождем.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Также она рассказала, что вскоре готова показать лицо младшей доченьки Полинки. Ее малышка буквально с пеленок танцует со своими родителями, а значит, подрастает будущая звезда!

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также Лилия призналась, что ни за что не отпустит мужа работать за границу, ведь разлука с ним для нее невыносима, а для полноценного счастья пара должна быть вместе. Кроме того, Лиля и Андрей под Новый год осуществили заветную мечту – встретили праздник на собственной даче!

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Оказалось, что теледива просто обожает клубнику и готова ее кушать в огромных количествах. Также дома у "дикой семейки" обитает милый питомец – морская свинка по кличке Лола.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик очаровала снимком в венке из полевых цветов. Поклонники назвали телеведущую "девушкой-весной".