"Закохана і кохана": Лілія Ребрик розчулила ексклюзивними сімейними кадрами

Зіркова сім'я популярної телеведучої Лілії Ребрик і хореографа Андрія Дикого не приховує свого щастя і ділиться ним з шанувальниками. Пара з задоволенням публікує романтичні знімки і показує, як проводить сімейне дозвілля. Лілія зізнається, що близькі люди для неї – це величезна мотивація і неймовірне натхнення. Кожну вільну хвилину, а особливо вихідні, вона намагається присвятити чоловікові і двом улюбленим дівчаткам – Діані і Поліні, і заради цього готова з легкістю пожертвувати побутовими турботами. Так, ведуча вирішила відповісти на питання численних шанувальників в Instagram і трохи більше розповісти про рідних і близьких, а також поділитися формулою щастя і ексклюзивними фото із сімейного альбому.

Підписники цікавилися, що ведучій додає сил і мотивує її. Вона відповіла коротко і ясно – рідні люди і люблячий чоловік, втім, кохання у їх парі взаємне, тому панує повне взаєморозуміння.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я кохана і люблю. А це дає сили на все!" - написала знаменитість, супроводжуючи текст романтичним фото з чоловіком під дощем.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона розповіла, що незабаром готова показати обличчя молодшої донечки Полінки. Її дівчинка буквально з пелюшок танцює зі своїми батьками, а значить, підростає майбутня зірка!

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія зізналася, що ні за що не відпустить чоловіка працювати за кордон, адже розлука з ним для неї нестерпна, а для повноцінного щастя пара повинна бути разом. Крім того, Ліля та Андрій під Новий рік здійснили заповітну мрію – зустріли свято на власній дачі!

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Виявилося, що теледіва просто обожнює полуницю і готова її їсти у величезних кількостях. Також вдома у "дикої сімейки" живе милий вихованець – морська свинка на прізвисько Лола.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик зачарувала знімком у вінку з польових квітів. Шанувальники назвали телеведучу "дівчиною-навесною".