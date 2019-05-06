Закохалася? Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зібралася додому в Україну

Популярна телеведуча Леся Нікітюк провела незабутній вікенд в Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго, щоб налагодиться грою футбольних команд "Сельта" і "Барселона" у рамках чемпіонату "Ла Ліга". Шоувумен познайомилася з гравцями і навіть побувала у них на тренуванні, а також відвідала вирішальний матч, в якому "Сельта" здобула перемогу. Втім, час іспанських канікул підійшов до кінця, і теледіва показала в Instagram знімок з валізою в руках – вона зібралася додому в Київ.

Леся позує в білому свитшоті з принтом і написами і чорних лосинах. Вона підставила обличчя сонцю, мружиться, посміхається і виглядає щасливою і радісною. В дорогу телеведуча одяглася зручно і комфортно, дповнивши повсякденний образ кросівками.

"Прощай, Іспанія. І привіт, Україна", - підписала яскравий кадр теледіва англійською мовою.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники побажали Леді Ле щасливої дороги і запитали, чи не забрала вона з собою якогось футболіста, адже нещодавно Леся жваво цікавилася тим, як це – бути дружиною гравця. Вона поділилася емоційним моментом після матчу, коли спортсмени трепетно спілкуються зі своїми сім'ями.

"Красуня", "Я думаю у валізі Messi, який нібито не приїхав", "Леся повертайтесь скоріш в Україну ми вас чекаємо. Ви як завжди красуня", "Леся гарнюня як завжди", "Леся, твій позитив гріє як сонечко", "Така щаслива, закохалася, чи що? Мабуть футбол пішов на користь", "Який футболіст у валізі?" - цікавилися коментатори.

Раніше Леся Нікітюк назвала причину розлучення зі своїм нареченим і натякнула на те, що крапку у відносинах ставити поки рано.