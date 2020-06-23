Как она в них влезла? Ким Кардашьян ошеломила сеть формами в чрезмерно узких брюках

Ким Кардашьян – любительница смелых образов. В ее гардеробе масса провокационных соблазнительных нарядов, которые подчеркивают выдающиеся формы звезды на радость фанатов. Но иногда даже самые верные ее поклонники остаются в шоке от очередного выбора знаменитости. В этот раз причиной жарких споров в сети стали чрезмерно узкие брюки Ким.

Ким обожает латекс (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя звезда и многодетная мама продемонстрировала новый лук в своем Instagram. Образ составили кроп-топ крупной вязки с глубоким вырезом и шнуровкой на спине, а также брюки из серого латекса, обтягивающие, словно вторая кожа. Они подчеркнули каждый сантиметр роскошных бедер и округлых ягодиц Ким (чтобы их моно было лучше рассмотреть, она повернулась к камере разными ракурсами), а на талии буквально «впились» в кожу. Образ завершили выразительный макияж с использованием новой палетки и нюдового блеска для губ от KKW Beauty, а также высокий хвост с выпущенными у висков прядями.

Ким в ошеломляющем образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Именно брюки стали главным предметом обсуждения: фанаты не смогли удержаться от порой резких комментариев. Так, один из них написал: «Выглядит так, как будто она может взорваться в любую секунду». Еще одна поклонниц знаменитой семьи добавила: «Как, черт возьми, ты попала в эти штаны?». «Эти штаны слишком узкие», – не промолчала еще одна. Также подписчики возмутились, почему из всех сестер только у Кендалл и Кортни нормальная форма тела? Но в целом образ получил и массу одобрений:

Я нуждаюсь в этих штанах

Горячая мамочка

Прекрасна

Ты просто великолепна

Так прекрасна!

Богиня

Идеальна

О Боже!

Последнее фото – огонь!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким добавила также весьма провокационное видео, на котором позирует в телесного оттенка боди. Тугой корсет сделал талию знаменитой бизнесвумен просто осиной, а бедра и грудь – невероятно аппетитными. «Просто нашла это в моем телефоне во время моей особой поездки в Лондон в прошлом году, чтобы встретиться с мистером Перлом. Я носила такой корсет для Met Ball для моего образа в лагере @manfredthierrymugler, но корсет был неуместен в ту ночь...» Также Ким пообещала показать вскоре еще один архивный образ, который они готовили. Ждем с нетерпением!