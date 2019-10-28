О боги-ноги: Леся Никитюк в мини-платье покорила длиной и стройностью ножек

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк наслаждается отдыхом в Египте

Леся Никитюк неожиданно порадовала поклонников новой поездкой. В разгар съемок новых проектом “Леди Ле” решила немного отдохнуть, улетев в теплый Египет. Более того, таким образом телеведущая продолжила празднование своего дня рождения. Напомним, что 19 октября ведущей исполнилось 32 года. При этом свой день рождения Никитюк отпраздновала громко. На вечеринку к ней пришла также Оля Полякова с дочкой Машей. Более того, Полякова наградила Никитюк страстным поцелуем, что, конечно же, попало на видео!

По приезду в Египет Никитюк поспешила опубликовать новые фото. Телеведущая позирует в ярком платье сочного желтого цвета. Летнее мини-платье на запах декорировано воланами, что добавляет образу романтичности. Ведущая позирует босиком, при этом мини-платье как нельзя лучше демонстрирует длинные и стройные ножки телеведущей.

Стройная Леся Никитюк в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Мини отпуск на Красном море. Вкусно красиво недорого. Платье #самашила”, - лаконично подписала серию фото Леся, призвав поклонников следить за ее сториз.

Стройная Леся Никитюк в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зато подписчики Леси поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“О ноги”

“Какая нереальная красотка, правда сама сшила платье ?!!! Шикарное”

“Прям солнышко”

“Леся, вам пора открывать свой магазин по платьям:) очень красивые”

“Очень сильно красивая”

“Образ класс! Гораздо лучше чем в передачах, которые ведете”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что недавно Никитюк презентовала новую программу, в которой является ведущей - “LeМаршрутка” на “Новом канале”. Программа посвящена путешествиям по Украине. Никитюк даже назвала 5 реформ, которые реализует на посту "Министра туризма Украины".

Леся Никитюк назвала 5 реформ, которые реализует в должности "Министра туризма Украины"

Кстати, ранее мама Леси Никитюк честно призналась, что ждет внуков от звездной дочери.