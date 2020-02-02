Владимир Остапчук впервые признался, что на самом деле стало причиной его развода

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Звездный телеведущий впервые прокомментировал эмоциональное интервью жены

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который недавно расставшись с женой Еленой Войченко, признался, что оказался не готов к претензиям экс-супруги после того, как она в подробностях описала свои чувства на публику.

Елена призналась в равнодушии Владимира к отцовским обязанностям и высказала подозрение в изменах, на что Владимир не упустил возможности парировать и дал откровенное интервью Екатерине Осадчей в передаче "Світське життя" на 1+1, в котором впервые публично высказался, кто был инициатором громкого звездного развода и о его настоящих причинах.

"Мы начали ссориться и стали делать это на глазах наших детей", - так прокомментировал начало разлада в семье Владимир.

Фото: Владимир Остапчук с семьей на отдыхе (instagram.com/vova_ostapchuk)

Телеведущий признался, что совершенно не ожидал, что их личное дело получит такой резонанс, поэтому не стал скрывать всех подробностей. Он опроверг недавние слова Елены о том, что якобы изменял ей, и уверил Катерину Осадчую, что не ушел к другой женщине, вопреки сложившемуся мнению.

"Мы вдвоем поставили точку в наших отношениях", - так Владимир прокомментировал информацию о том, что именно он стал инициатором развода.

Фото: Владимир Остапчук и Елена Войченко (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Причины для ссор в нашей семье были связаны с моей работой. Но это точно не связано с другими женщинами или мужчинами", — уверил шоумен.

Кроме того, он признался, что откровения жены о том, что он оставил детей без гроша, стали для него шокирующими, ведь он по честному поделил имущество, оставив бывшей супруге жилье, машину и сумму в 30 тысяч долларов. А еще он упомянул о дополнительных средствах, которые его жена получила на жизнь и оплату школы для старшей дочки.

"225 тысяч гривен за 5 месяцев, помимо договоренностей о разделении имущества при разводе", - удивил Владимир внушительной суммой.

Фото: Елена Войченко, Владимир Остапчук и их дочь Эмилия (instagram.com/vova_ostapchuk)



Закончил интервью Владимир благодарностями бывшей жене в том, что она была его опорой и поддержкой все годы совместной жизни и уверил, что не оставит семью без средств к существованию и будет, как и раньше, принимать активное участие в воспитании детей.

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