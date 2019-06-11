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Владимир Остапчук впервые показал лицо сына в глянцевой съемке

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2019 - 10:41
Владимир Остапчук впервые показал лицо сына в глянцевой съемке
Владимир Остапчук с женой и дочкой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Остапчук с женой и детьми снялся для Viva

Топовый украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук делает невероятные успехи в карьере: ведет масштабные национальные и частные мероприятия, активно снимает видео для своего YouTube-канала, которые взрывают интернет, выступает со стендами в Канаде. Кроме того, он пример идеального отца: с женой Еленой он воспитывает шестилетнюю дочь Эмилию и полуторогодовалого сына Эвана-Александра. Владимир украсил обложку журнала Viva!, который уже с сегодняшнего дня поступил в продажу. В нем семья наконец решила познакомить мир с малышом и показала его лицо. В интервью Владимир рассказал, как в 26 лет молодой преподаватель английского из Умани решился кардинально изменить свою жизнь, последовал за мечтой и куда она его привела.

Владимир Остапчук с семьей

Владимир Остапчук с женой Еленой, а также детьми - Эмилия и Эван-Александр 

Сейчас Владимир и его семья живет на две страны: Украину и Канаду. Он очень востребованный ведущий на родине, но и в Канаде не сидит без дела: благодаря тонкому чувству юмора, умению подмечать различные социальные изменения и прицельно шутить над ними, Владимир выступает со стендапами. В интервью он рассказал, как ему удается добиваться успеха в этом жанре, когда перед ним аудитория с абсолютно разным культурным бэкграундом.

Путь Владимира к карьере шоумена был не совсем прост, ведь образование он получил педагогическое. Главный совет, которым Владимир поделился с Viva!:

"Меняйте что-то! Все, что вам нравится, рано или поздно начнет приносить деньги и все остальное. Возникнет магия, поверьте!"

Владимир Остапчук впервые показал лицо сына в глянцевой съемке

Владимир Остапчук впервые показал лицо сына в глянцевой съемке

Дети Владимира Остапчука

Владимир также рассказал истории из жизни ведущего и о знакомстве с Кристиной Агилерой. Сегодня шоумен проводит множество мероприятий в Украине и за ее пределами. В его графике ивенты во Франции, Италии и Греции. Но несмотря на это, главный приоритет Владимира - воспитание чудесных детей. В этом он руководствуется своим главным кредо:

"Детей нужно поддерживать в правильном эмоциональном состоянии, чем пичкать их знаниями. Счастье ребенка для меня важнее навыков, которые он получит к пяти годам".

Полное интервью о главных поворотах судьбы известного ведущего, самом ценном совете и планах на будущее читайте в новом выпуске журнала Viva!.

Напомним, ранее Остапчук эпично потроллил Зеленского

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